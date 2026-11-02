Quilmes Rock anunció su grilla: qué artistas formarán parte de la edición 2027
El festival que se realizará en abril del año que viene tendrá grandes regresos, homenajes, figuras consagradas y nuevas voces de la música argentina.
La cuenta regresiva para una nueva edición del Quilmes Rock ya está en marcha. El festival presentó oficialmente los artistas que formarán parte de su edición 2027 y anticipó tres jornadas con una propuesta musical que reunirá a distintas generaciones y estilos. Babasónicos, Divididos, Fito Páez, Jet, Los Fabulosos Cadillacs, Ratones Paranoicos, Los Auténticos Caligaris, Jorge Drexler, Las Pelotas y Henry & La Palangana aparecen entre los nombres destacados de la grilla.
El encuentro se llevará a cabo los días 16, 17 y 18 de abril de 2027 y promete una programación con referentes históricos, bandas fundamentales y artistas que marcan el presente de la escena musical. Además, desde la organización adelantaron que todavía quedan anuncios y sorpresasHabrá grandes regresos, homenajes, figuras consagradas y nuevas voces de la música argentina. por revelar, por lo que el line-up podría sumar nuevas propuestas en las próximas semanas.
Quilmes Rock 2027: la grilla completa de artistas
Además de los nombres principales, la programación incluye a Dante Spinetta, Angela Torres, Cruzando el Charco, Fricción, Kevin Johansen, Kapanga, Alejandro Lerner, Marilina Bertoldi, Turf, 2 Minutos, El Mató a Un Policía Motorizado, Massacre, Camionero, Celeste Carballo y Virus, entre muchos otros.
La lista completa de artistas confirmados está integrada por:
- 2 Minutos
- Ale Kurz
- Alejandro Lerner
- Alex Anwandter
- Angela Torres
- Babasónicos
- Babeblade
- Bandalos Chinos
- Barbi Recanati
- BB Asul
- Benito Cerati
- Camionero
- Carmen Sanchez Viamonte
- Celeste Carballo
- Chechi de Marcos
- Cruzando el Charco
- Denisse Romano
- Divididos
- Dum Chica
- El Mató a Un Policía Motorizado
- Ella es tan Cargosa
- Fito Páez
- Florian
- Fonso y las Paritarias
- Fricción
- Gianluz & Wen
- Gori Mambo Gratis
- Hana
- Henry y La Palangana
- Homogénica
- Indios
- Isla Mujeres
- Jet
- Jorge Drexler
- Jóvenes Pordioseros
- Joystick
- Juan Ingaramo
- Juana La Loca
- Kapanga
- Kevin Johansen
- Kill Flora
- Koino Yokan
- La Chancha Muda
- La Delio Valdez
- La Franela
- La Grecia
- La Mancha de Rolando
- La Mississippi
- La Portuaria
- Las Pelotas
- Leo García
- Lisa María
- Little Boogie
- Los Auténticos Caligaris
- Los Cafres
- Los Fabulosos Cadillacs
- Los Mentidores
- Los Tipitos
- Malditos Perros Secuaces
- Marilina Bertoldi
- Massacre
- Metrópoli
- Mi Amigo Invencible
- Miss Lupe
- Mugre
- Neuropibes
- No Me Toques
- OnOff
- Paula Maffía
- Paula Prieto
- Piazzolla Electrónico
- Pizza
- Ratones Paranoicos
- reybruja
- Ryan
- Simón Bosio
- Spinetta x Javier Malosetti
- Sueter7
- Sunlid
- Tríada
- Turf
- Uma
- Virus
- Viva Elástico
- Walter Domínguez
- Winona Riders
Una presentación con cruces musicales y momentos especiales
El anuncio de la grilla tuvo su propia celebración, con una reunión de músicos que protagonizó uno de los momentos más destacados de la noche. Juanse, de Ratones Paranoicos; Flavio Cianciarulo, de Los Fabulosos Cadillacs; y el Tano Marciello se unieron para interpretar versiones de "Ceremonia", "Mal Bicho" y "Para Siempre", junto a otros artistas invitados.
La jornada también tuvo un momento más íntimo alrededor del piano, con Ale Lerner, Wen y Gianluz y otros músicos presentes que se sumaron a cantar "Amigos", "Rutas Argentinas" y "Cómo me voy a olvidar". Además, los cinco finalistas del Prode Rock participaron de la celebración y se conoció al ganador de esta edición.
El regreso de un festival histórico
Desde su primera edición en 2003, el Quilmes Rock se convirtió en uno de los encuentros más importantes de la música argentina. A lo largo de su historia, fue escenario de presentaciones y cruces inolvidables, con figuras como Gustavo Cerati, Pappo, Luis Alberto Spinetta, Charly García y la reunión de Sumo, entre otros momentos que quedaron en la memoria del público.
La edición de 2025 también dejó postales destacadas, como el regreso de Los Piojos después de 15 años, la vuelta de Andrés Calamaro a los festivales y el reencuentro de David Lebón y Pedro Aznar con canciones de Serú Girán. Ahora, el festival se prepara para escribir un nuevo capítulo con tres jornadas que volverán a reunir a artistas consagrados y nuevas generaciones.
Por su parte, Flow, la plataforma de televisión en vivo y streaming de Personal, transmitirá las dos jornadas del festival en Argentina, Uruguay y Paraguay. La cobertura incluirá shows de los distintos escenarios, entrevistas y contenidos exclusivos. Una vez finalizado el evento, las presentaciones también estarán disponibles en el catálogo On Demand.
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