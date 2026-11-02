Quilmes Rock anunció su grilla: qué artistas formarán parte de la edición 2027

La jornada también tuvo un momento más íntimo alrededor del piano, con Ale Lerner, Wen y Gianluz y otros músicos presentes que se sumaron a cantar "Amigos", "Rutas Argentinas" y "Cómo me voy a olvidar". Además, los cinco finalistas del Prode Rock participaron de la celebración y se conoció al ganador de esta edición.

El regreso de un festival histórico

Desde su primera edición en 2003, el Quilmes Rock se convirtió en uno de los encuentros más importantes de la música argentina. A lo largo de su historia, fue escenario de presentaciones y cruces inolvidables, con figuras como Gustavo Cerati, Pappo, Luis Alberto Spinetta, Charly García y la reunión de Sumo, entre otros momentos que quedaron en la memoria del público.

La edición de 2025 también dejó postales destacadas, como el regreso de Los Piojos después de 15 años, la vuelta de Andrés Calamaro a los festivales y el reencuentro de David Lebón y Pedro Aznar con canciones de Serú Girán. Ahora, el festival se prepara para escribir un nuevo capítulo con tres jornadas que volverán a reunir a artistas consagrados y nuevas generaciones.

Por su parte, Flow, la plataforma de televisión en vivo y streaming de Personal, transmitirá las dos jornadas del festival en Argentina, Uruguay y Paraguay. La cobertura incluirá shows de los distintos escenarios, entrevistas y contenidos exclusivos. Una vez finalizado el evento, las presentaciones también estarán disponibles en el catálogo On Demand.