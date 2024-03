Silvia Süller habló del hijo que tuvo con Silvio Soldán

Qué dijo Silvia Süller sobre el hijo que tuvo con Silvio Soldán

Ángel de Brito le preguntó si lo extrañaba y la respuesta que recibió fue tajante: “Yo lloré mucho pero ya está, la vida continúa... ¿Por qué voy a llorar mientras la otra persona se está divirtiendo?”. “Yo ya cambié, no me interesa, si quiere volver que vuelva, soy la madre, y si no quiere volver, que no vuelva”.

“¿Con Marilyn cómo es la relación?”, quiso saber el conductor. “Bien, son muy perfil bajo... tengo dos nietos que los veo de vez en cuando pero lo respeto, la madre no quiere que los vea”, contestó la exvedette. Sin embargo, dio a conocer que a veces habla con su hija a través de mensajes, aunque ella “a veces contesta y a veces no”.

Y agregó: “Tengo dos hijos muy raros”. “Cristian es como si estuviese muerto, nunca le mandé mensaje de cumpleaños ni Navidad, ya lo asumí. Estuve 28 años llorando. Yo me considero una buena persona, les di todo mi amor y todo lo material, nunca les dije que no a nada, pequé de buena porque tuvieron todo”, agregó.

Sin embargo, se justificó: “Igual ya mi familia es muy disfuncional. Marcelo, mi hermano adoptivo, nunca trabajó ni nada y le llenaba la cabeza a mi madre en contra mía. Era el preferido, pero él mismo dijo que no celebró ninguno de los dos velatorios de mis papás porque estaba completamente drogado. No estoy a favor de la adopción después de esto que viví en carne propia”.