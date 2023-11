Silvia Süller habló tras su accidente doméstico

Silvia Süller Silvia Süller

Süller contó cómo se encontraba al momento del hecho y relató: “Estaba sola, siempre estoy sola yo. Me llevó bien conmigo misma y me amo. Salí al balcón porque iba a ver cómo estaba mi única plantita y no sé que pise, pero me caí. Fue muy rápido, no tenía de donde agarrarme y llamé a la ambulancia porque me dolía mucho”.

Contó que la ambulancia no llegó al lugar y continúo: "Le golpeé la puerta a mi vecino y cuando me vio así me acompañó él. Me hicieron tomografías de todo, incluso de cabeza. Tenía todo negro y todavía tengo el brazo un poco así. Fue un golpazo”.

silvia-suller.jpg Silvia Süller, siempre mediática

Quiso llevar tranquilidad contando que sus últimos estudios arrojaron buenos resultados. “El médico me dijo, 'Silvia que fuerte sos'. Y si, yo soy muy fuerte, nunca voy a bajar los brazos. Me quiero y me esfuerzo en estar bien y superarme. Las cosas pasan por algo”.

Para terminar, afirmó que su gran sostén en estos momentos son sus seguidores y que está feliz con su alcance en las redes. “Estoy con la gente, empecé TikTok de nuevo y eso me tiene entretenida, la gente me tira buena onda. Me levanto y me duermo a la hora que quiero, como lo quiero cuando quiero y no hay nadie que me diga esto si o esto no. Gozo de mi vida y me siento una mujer realmente feliz”.

Como muchos famosos, luego una extensa carrera en los medios tradicionales de comunicación, Süller ingresó al mundo virtual y hoy reúne más de 165 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram y superó los 37 mil, en Tik Tok. ¡Está con todo Süller!