La propuesta de casamiento del ex de Silvia Süller a Noemí Alan

Tras alguno segundos de silencio, Noemí Alan respondió: “No te puedo creer”. Las personas que se encontraban en el lugar empezaron a aplaudir y apareció un grupo de mariachis.

“Vamos a ir de luna de miel a el hotel para pasarla bien”, indicó Lema. Ante esto, ella manifestó: “Estoy feliz, me lleva a lindos lugares y me hace bien el amor”.

Al ser consultado sobre la decisión, el hombre dijo: “Esto se me ocurrió porque tengo ganas de estar en pareja, no va más amigos con derechos, yo quiero estar con ella y acompañarnos, en su momento me dijo que era poco tiempo pero ya ahora vamos para cinco meses y ya es un montón, la edad es un número”.

Y Alan afirmó: “Yo tenía mis recaudos porque es un chico joven, me hizo una entrevista y me empezó a hablar y a mandarnos WhatsApp y me ganó con su ángel y su simpatía, y su generosidad, y su buen humor, no quiero criticar a los hombres grandes pero este no me habla de enfermedades”.

