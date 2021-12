Misterio por la salud de Silvia Süller

Siguiendo con su impactante relato, el comunicador afirmó: “Estamos esperando por la palabra de Silvia. Me cuenta la producción que ella no aparece y no responde el teléfono. No sabemos dónde puede estar. Desapareció”.

“La verdad es que me sorprende porque Silvia es muy profesional y siempre está atenta a los reportajes y más conmigo. Tenemos muy buena relación y muy buena onda. Ella se comprometió a hablar hoy y contar todos los detalles de su relación con Lagomarsino”, agregó.