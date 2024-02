Silvina Escudero rompió el silencio sobre la pérdida de su embarazo

Después de un tiempo, la bailarina volvió a aparecer en los medios y fue junto a su hermana Vanina Escudero al programa de Ángel y habló por primera vez de este duro momento que está atravesando. "No quiero hablar porque voy a ser un mar de lágrimas. Es algo que no lo tengo procesado ni superado y me gustaría hablarlo en algún momento desde el amor y la felicidad", explicó.