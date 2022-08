Silvina Luna confirmó que Fernando Gago le fue infiel a Mica Vázquez

“Me fui a Madrid con él, los dos teníamos 19 años. Por suerte en ese momento no había Instagram, lo que hubiese sido... Mucha gente, dobles relaciones, infidelidades. Y yo estaba totalmente enamorada de él. Me separé porque me cagó con media Argentina”, contó la exintegrante del elenco de Chiquititas.

"Una amiga de Silvina Luna, me dijo a modo anécdota, 'cuando vos estabas con Gago él también hablaba con Silvina a la vez'", dijo la actriz en el programa de Andy Kusnetzoff.

Luego de estas declaraciones, Locho Locciano y Majo Martino le preguntaron a Luna era verdad lo que estaba diciendo Mica. “Es verdad. Jugaba a dos puntas”, aseguró la modelo.

