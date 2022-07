"Hice de todo, excepto...": sueño pendiente de Silvio Soldán

El animador se muestra alejado de las nuevas tecnologías. "Poca gente hoy sabe que el celular sirve para hablar por teléfono. Yo tengo celular, pero si tengo que llamar a alguien, lo hago por el de línea. Y si me mandan un mensaje por WhatsApp y yo les contesto: 'llámenme al teléfono de línea', y les paso el número", explicó.

"Los diálogos por WhatsApp no me gustan para nada, porque no tenés una comunicación directa, es mucho más engorroso y más largo. El teléfono es mucho más práctico, aunque parezca mentira. No me interesan para nada las redes sociales, vivo mucho más feliz así", agregó el conductor.