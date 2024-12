Sin filtro: el picante mensaje de la exesposa de Pipa Benedetto contra el delantero

En ese sentido, acusó al ex jugador de Boca Juniors de no cumplir con sus obligaciones como padre: “Ahora el favor de abrir mi casa para que vengan a buscar algo, un día que estoy sola, sin niños, porque mi mamá me ayuda, se pone en la balanza de hacerse cargo de la paternidad. Yo no entrego un traje, no cuidan a sus hijos. Qué balanza rara”.