L- Gante y Tamara Báez llegaron a un acuerdo y el músico podrá ver a su hija

“Acaban de acordar de palabra tres veces por semana de 12 del mediodía a 18 y un fin de semana por medio podrá estar con Jamaica”, dijo el notero.

Los conductores Rodrigo Lussich y Adrián Pallares mostraron chats entre Tamara Báez y L-Gante en los que la mamá de Jamaica reconoce que la beba quiere estar con su papá luego de verlo en el programa de Mirtha Legrand porque lo extraña mucho.

La mamá de L-Gante, en una nota al programa, confirmó el acuerdo entre ambas partes.

El sábado, en una entrevista con Luis Ventura, L-Gante dijo: “Verla y no verla me tiene mal. Un par de dificultades tengo, no la puedo ver todos los días. Me molesta el tiempo perdido, porque todo se puede recuperar menos el tiempo”.

Luego afirmó que la beba había sido buscada tanto por su ex como por él, por lo que seguía considerando que eran una familia, se mostró defraudado por las actitudes de Báez.