La insólita situación que vivió Luis Fonsi con un taxista en México: "Soy Ricky Martin"

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La reacción no tardó en llegar: “¿Eres Luis Fonsi?”, preguntó el chofer, sorprendido. “Sí señor, soy Luis Fonsi”, confirmó entre risas, generando la emoción inmediata del conductor: “No, manches neta. ¡Qué gusto! Ay ya me puse nervioso”.

A partir de ese momento, el clima cambió por completo y la sorpresa se transformó en entusiasmo. Mientras conversaban sobre su carrera y su presente, una coincidencia terminó de hacer aún más especial el momento: en la radio comenzó a sonar uno de sus temas, lo que desató incredulidad en ambos. “¿Tú sabías esto?”, preguntó el cantante. “No manches, no”, respondió el chofer, sin salir de su asombro.

Entre risas, música y complicidad, el viaje continuó con ambos cantando “Cambiaré” y celebrando la casualidad. Incluso, Fonsi bajó la ventanilla y gritó: “Estoy sonando en la radio”, mientras el conductor exclamaba: “traigo a Luis Fonsi”.

El episodio ocurrió en medio de la visita promocional del artista a México, previa al inicio de su nueva gira internacional prevista para 2026, y rápidamente se volvió viral por lo espontáneo y auténtico del encuentro.