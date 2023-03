Ricardo Piñeiro apuntó contra las modelos: "Muchas son desagradecidas"

Algunas de las modelos top que descubrió fueron: Paula Chaves, Andrea Frigerio, Mariana Arias, Verónica Lozano, Karina Rabolini, entre otras.

"En un momento tuve una gran depresión por muchos problemas y tuve que cerrar la empresa, para mí fue muy doloroso. No me sentía bien y empecé a tomar un poco de más. Entonces, cuando me di cuenta de eso, recurrí a Alcohólicos Anónimos que me salvó la vida", comenzó diciendo Ricardo sobre su vida personal en diálogo con Socios del Espectáculo.

RICARDO PIÑEIRO: LO ESTAFARON, QUEBRÓ, CAYÓ EN DEPRESIÓN Y ADICCIONES Y AHORA SIRVE A DIOS /Completa

Luego, agregó: "Vine todos los días durante un tiempo muy largo y hace 5 años no tomo alcohol".

Sobre con que modelos sigue manteniendo una buena relación, el representante reveló: "Con Paula Chaves tengo buena onda. La quiero mucho. Porque hay chicas que son muy agradecidas. Mariana Arias es una excelente conductora y periodista hoy, trabajó conmigo toda la vida".

Para cerrar, Ricardo se refirió al mundo del modelaje: "No volvería. Este es un medio bastante especial porque generalmente hay muchas chicas desagradecidas. No lo digo con resentimiento porque no soy nada resentido. Ves una que decís que puede funcionar y la formás, lo que uno hace como manager, y después se nos agrandan un poco. Eso no está bueno. Diosas arriba, terrenales abajo, siempre decía", concluyó.