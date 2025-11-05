Soda Stereo agregó nuevas fechas en Buenos Aires: cuándo arranca la venta de entradas
El espectáculo que celebra el legado de la banda argentina vuelve al Movistar Arena con dos nuevas funciones el 10 y 11 de agosto de 2026. En medio de una demanda histórica, Soda Stereo ya superó las 250 mil entradas vendidas en Latinoamérica.
El fenómeno de Soda Stereo sigue arrasando. Tras agotar en cuestión de horas todas las funciones programadas, el espectáculo “Ecos”, que rinde homenaje al legado artístico del trío formado por Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio, sumó nuevas fechas en Buenos Aires: se presentará el 10 y 11 de agosto de 2026 en el Movistar Arena.
La demanda superó todas las expectativas. Con más de 250 mil tickets vendidos en América Latina, el proyecto ya agotó localidades en Argentina, Chile, Perú, Colombia y México, consolidándose como uno de los eventos musicales más exitosos del año.
La venta de entradas para las nuevas funciones se abrirá con una fila virtual el jueves 6 de noviembre a las 9 de la mañana, y la venta general estará disponible desde las 10, a través del sitio oficial movistararena.com.ar. Además, habrá financiación en seis cuotas sin interés con tarjetas Visa.
“Ecos” propone una experiencia inmersiva que combina imágenes, sonido envolvente y una puesta escénica de alto impacto tecnológico, en un recorrido por las canciones y la historia de Soda Stereo. El espectáculo, avalado por Charly Alberti y Zeta Bosio, busca revivir la energía, la estética y el mensaje de una banda que marcó para siempre la música en español.
Con estas nuevas funciones, el grupo reafirma su vínculo con el público argentino y demuestra que, a casi cuarenta años de su formación, Soda Stereo continúa siendo un fenómeno cultural que trasciende generaciones.
