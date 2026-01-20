"Cumbres Borrascosas": Jacob Elordi y Margot Robbie se lucen en el nuevo adelanto
Cathy y Heathcliff vuelven a la vida con dos de los actores más importantes de la actualidad y quienes encontraron la forma de llevar la crudeza a la realidad.
La expectativa por la nueva visión de Emerald Fennell sobre la obra cumbre de Emily Brontë escaló a un nivel sin precedentes tras la revelación de su primer gran adelanto visual. En los pósters recientemente publicados, la caracterización de los protagonistas dejó atónitos a los seguidores del cine de época: Margot Robbie luce una Cathy indomable, cuya mirada parece perdida entre la neblina y el deseo, mientras que Jacob Elordi proyecta un Heathcliff oscuro y letal, capturando esa furia elemental que Brontë describió como una fuerza de la naturaleza imposible de domesticar.
Esta nueva apuesta visual no es casual. La dirección de Fennell, conocida por su capacidad para diseccionar la toxicidad y la obsesión en cintas como Saltburn, se apoya en un equipo técnico de élite para reconstruir la atmósfera de Yorkshire. El trabajo del fotógrafo Linus Sandgren y la diseñadora Jacqueline Durran es evidente en la textura de las imágenes: los páramos no son solo un fondo, sino un personaje más que refleja la desolación y el tormento psicológico de un amor que trasciende la muerte.
Una interpretación "intoxicante" y contemporánea
Lo que diferencia a esta versión de las anteriores es su audacia para fusionar el drama gótico del siglo XIX con una sensibilidad moderna y electrizante. La inclusión de música original de Charli XCX sugiere que la película buscará resonancias con el pulso pop y la urgencia del deseo contemporáneo, alejándose de la rigidez de los romances de época tradicionales para ofrecer un relato que la producción describe como "intoxicante".
El reparto, que incluye nombres de peso como Hong Chau, Shazad Latif y Ewan Mitchell, promete dar profundidad a una estructura narrativa que Brontë diseñó como un laberinto de voces fragmentadas. Con esta nueva estética revelada, queda claro que la obsesión y la locura de Catherine y Heathcliff volverán a quemar la pantalla grande.
"Cumbres Borrascosas" llegará exclusivamente a los cines el próximo 12 de febrero de 2026, posicionándose desde ya como la película que redefinirá el concepto de pasión prohibida para una nueva generación.
