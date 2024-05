Sofi Martínez mostró un "nuevo compañero" y generó risas en redes sociales

SOFI MARTINEZ

“Les presento a mi nuevo compañero en la frente”, escribió en primera instancia pensando que hablaba solo de un grano. Luego, con una foto tapándose la frente agregó: “Podría negarlo de manera casual... pero quiere protagonismo. Seguiremos actualizando su evolución”. Y eso mismo fue lo que hizo, contar las novedades.

“Hay novedades y no son buenas. No fui a la radio ni voy a ir a ESPN porque tengo varicela. Yo también pensaba que era algo de niños, nada más”, afirmó. Tras esto, mostró algunas fotos de su paso por la clínica y espetó: “Cuestión que lo de la frente no era un grano, che. Ya estoy rebien y haciendo reposo en casa”.