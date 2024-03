Sofí Martínez vivió un mal momento en la puerta de la radio tras ser acosada

"La semana pasada, dos días, vino una persona acá especialmente preguntando por mi, queriéndome acompañar al auto, pidiendo el número de teléfono y con una mirada que a mi me asustó”, lanzó.

Y enfatizo: “Esto fue jueves y viernes. El lunes salí y lo veo venir otra vez pero bueno, venía justo con el director de la radio y le dije que me acompañe al auto. Ahí medio que me llamó, quería hablar conmigo pero la realidad es que no se cual es la intención, quizás un susto para estar atentos”.

“Me llamó la atención que me pida el teléfono, le dije 'escribime por redes sociales' y ahí decía 'pero ¿por qué no?, déjame acompañarte al auto', más invasivo desde ese lado. Le dije que me tenía que ir porque tenía que ir a laburar, que estaba llegando tarde, cosa que es cierta, ahí por suerte todo paso, me metí en un kiosco y después me fui" continuó diciendo.

