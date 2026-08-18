Moria Casán y Luis Vadalá: la historia que pasó del amor al escándalo

El conflicto no quedó limitado al ámbito privado. La ruptura tuvo una fuerte repercusión mediática y derivó también en una disputa judicial, con medidas destinadas a regular las declaraciones públicas de ambos.

Las acusaciones que aparecen en la serie

La ficción protagonizada por Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth, según la etapa de la vida de Moria que representa cada una, también aborda algunos de los aspectos más controvertidos de aquel vínculo.

Entre ellos aparecen acusaciones relacionadas con el manejo del dinero de un emprendimiento que la pareja tuvo en Mar del Plata y situaciones vinculadas al consumo de drogas. Estos elementos forman parte de la representación ficcional de la historia y, según trascendió, la familia de Vadalá cuestionaría el tratamiento que la producción hace de su figura.

Después de la separación, Vadalá intentó construir una identidad pública propia y continuó vinculado al mundo del espectáculo. En 2007 ingresó a Gran Hermano Famosos, aunque debió abandonar el reality por problemas de salud. Además, su contrato incluía una cláusula que le impedía mencionar públicamente a su expareja.

Luis Vadalá murió en julio de 2023, a los 69 años, después de permanecer internado durante varios días en el Hospital Británico de Buenos Aires. Su historia con Moria, marcada por el amor, la exposición y un conflictivo final, volvió ahora a quedar en el centro de la conversación a partir de la serie que repasa cinco décadas de la vida de la diva.