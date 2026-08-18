Moria Casán y Luis Vadalá: la historia que pasó del amor al escándalo
La serie biográfica de la diva volvió a poner el foco sobre uno de los romances más recordados de su trayectoria.
El estreno de Moria, la serie biográfica sobre la vida de Moria Casán disponible en Netflix, volvió a poner el foco en algunos de los vínculos que marcaron la historia personal de la diva. Entre ellos aparece su relación con Luis Vadalá, un romance que comenzó a principios de los '90 y que durante más de una década estuvo atravesado por la exposición mediática.
La pareja comenzó su historia en 1990, poco después de la separación de Moria de Mario Castiglione, padre de Sofía Gala. Por aquel entonces, Vadalá era comerciante y llevaba una vida completamente alejada de las cámaras. Sin embargo, su relación con una de las figuras más populares del espectáculo argentino modificó para siempre su vida pública.
De una vida anónima a las tapas de revistas
El noviazgo rápidamente se convirtió en uno de los temas habituales de las revistas y los programas de espectáculos. Vadalá pasó de ser prácticamente desconocido para el público a convertirse en una figura reconocida por su relación con Moria, mientras ambos compartían una convivencia marcada por la permanente atención de los medios.
Uno de los episodios más recordados de aquella época ocurrió cuando Moria invitó a su programa a Mario Castiglione, quien atravesaba una enfermedad, junto con Vadalá, su entonces pareja. La particular situación quedó registrada como una de las escenas más llamativas de aquella etapa de la televisión.
La relación se extendió durante once años y llegó a su final en 2001. La separación estuvo rodeada de conflictos, acusaciones cruzadas e infidelidades. Incluso, con el paso del tiempo, trascendió una versión que señalaba que Vadalá habría sido infiel durante una aparición en el programa de Susana Giménez.
El conflicto no quedó limitado al ámbito privado. La ruptura tuvo una fuerte repercusión mediática y derivó también en una disputa judicial, con medidas destinadas a regular las declaraciones públicas de ambos.
Las acusaciones que aparecen en la serie
La ficción protagonizada por Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth, según la etapa de la vida de Moria que representa cada una, también aborda algunos de los aspectos más controvertidos de aquel vínculo.
Entre ellos aparecen acusaciones relacionadas con el manejo del dinero de un emprendimiento que la pareja tuvo en Mar del Plata y situaciones vinculadas al consumo de drogas. Estos elementos forman parte de la representación ficcional de la historia y, según trascendió, la familia de Vadalá cuestionaría el tratamiento que la producción hace de su figura.
Después de la separación, Vadalá intentó construir una identidad pública propia y continuó vinculado al mundo del espectáculo. En 2007 ingresó a Gran Hermano Famosos, aunque debió abandonar el reality por problemas de salud. Además, su contrato incluía una cláusula que le impedía mencionar públicamente a su expareja.
Luis Vadalá murió en julio de 2023, a los 69 años, después de permanecer internado durante varios días en el Hospital Británico de Buenos Aires. Su historia con Moria, marcada por el amor, la exposición y un conflictivo final, volvió ahora a quedar en el centro de la conversación a partir de la serie que repasa cinco décadas de la vida de la diva.
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