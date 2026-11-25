“¡Qué hermoso estuvo!”, “¡Qué voz que tiene Rodri!”, “La pasamos súper bien” y “Me quedé sin voz de tanto cantar” fueron algunos de los comentarios que se escucharon entre quienes se retiraban del teatro. Incluso, varios manifestaron sus ganas de que el cantante anuncie nuevas presentaciones durante el año.

Con este espectáculo, Rodrigo Tapari reafirmó el lugar que ocupa dentro de la música popular argentina. Su capacidad para conectar con distintas generaciones, sostener una carrera en crecimiento y generar encuentros con otros referentes de la escena volvió a quedar reflejada en una noche que tuvo a la emoción y la música como protagonistas.