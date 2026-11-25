La presentación en C Art Media será una oportunidad para trasladar ese universo al escenario y compartirlo con sus seguidores en un formato diferente al de sus anteriores conciertos.

Su crecimiento detrás y delante del escenario

El recorrido de Maxi también está marcado por su trabajo como productor musical. Además de desarrollar su faceta como compositor e intérprete, participó en proyectos de otros artistas y formó parte del equipo creativo de Futttura, la reciente gira de TINI. Esa experiencia le permitió ampliar su mirada sobre la industria y fortalecer su perfil como músico integral.

Durante su camino individual también construyó una discografía con colaboraciones de figuras destacadas de la escena argentina y regional. Entre ellas se encuentran “Te Pido (Live)”, junto a TINI; “Amiga Mía”, con La K’onga; y “La Rumbita”, en colaboración con FMK. También presentó “Nada es lo Mismo (Acústico)” junto a Franco Rizzaro.

Su repertorio incluye, además, canciones como “Cómo estásss??”, “Amor Sincero” y “Estrella Fugaz”, que marcaron el comienzo de su proyecto solista en 2025. Durante 2026 sumó nuevos lanzamientos, entre ellos “Acelerao”, “Ella”, “Me Presento” y “Hagamos Que Pase”.

A ese material se agregan las versiones en vivo de “Empezar de Nuevo” y “Soledad”, interpretadas durante sus presentaciones en Niceto Club, donde también compartió escenario con invitados especiales como TINI y Nahuel Pennisi.

Con este nuevo recital, Maxi Espíndola buscará dar otro paso en una carrera que continúa expandiéndose y encontrar en C Art Media el escenario para presentar una etapa artística cada vez más definida.