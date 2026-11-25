Maxi Espíndola lleva su universo musical a otro nivel con un show en Buenos Aires
Después de agotar tres funciones en Niceto Club, el músico dará un nuevo paso en su carrera con un recital que tendrá como protagonista a su primer disco.
Maxi Espíndola se prepara para afrontar uno de los desafíos más importantes de su carrera solista. El cantante anunció que se presentará el próximo 30 de abril en C Art Media, en un espectáculo que marcará su desembarco en un escenario de mayor capacidad y consolidará el camino artístico que comenzó a construir por fuera de MYA.
El anuncio llega después de un 2026 de crecimiento para el músico, que consiguió agotar tres funciones consecutivas en Niceto Club. Aquellas presentaciones fueron fundamentales para afianzar su propuesta individual y compartir con el público una nueva etapa de su identidad musical.
En esta oportunidad, el eje del recital será DO, su primer álbum de estudio. Se trata de un trabajo que refleja una búsqueda creativa más personal, con canciones que permiten conocer otras facetas del artista y profundizar en un universo propio. Uno de los adelantos que ya presentó es “Hagamos Que Pase”.
El universo detrás de DO
El concepto que atraviesa el disco va más allá de una colección de canciones. DO representa el espacio creativo al que Maxi ingresa cuando hace música: una dimensión personal en la que puede experimentar sin condicionamientos, explorar nuevas posibilidades y descubrir distintas versiones de sí mismo.
Dentro de esa identidad visual y conceptual aparece un elemento central: el sillón rojo. El objeto simboliza el lugar íntimo en el que el cantante puede desprenderse de las expectativas externas y conectarse con su propia esencia. A través de las piezas audiovisuales de esta etapa, funciona como una puerta de entrada a esa dimensión creativa en la que conviven la música, la interpretación y su identidad artística.
La presentación en C Art Media será una oportunidad para trasladar ese universo al escenario y compartirlo con sus seguidores en un formato diferente al de sus anteriores conciertos.
Su crecimiento detrás y delante del escenario
El recorrido de Maxi también está marcado por su trabajo como productor musical. Además de desarrollar su faceta como compositor e intérprete, participó en proyectos de otros artistas y formó parte del equipo creativo de Futttura, la reciente gira de TINI. Esa experiencia le permitió ampliar su mirada sobre la industria y fortalecer su perfil como músico integral.
Durante su camino individual también construyó una discografía con colaboraciones de figuras destacadas de la escena argentina y regional. Entre ellas se encuentran “Te Pido (Live)”, junto a TINI; “Amiga Mía”, con La K’onga; y “La Rumbita”, en colaboración con FMK. También presentó “Nada es lo Mismo (Acústico)” junto a Franco Rizzaro.
Su repertorio incluye, además, canciones como “Cómo estásss??”, “Amor Sincero” y “Estrella Fugaz”, que marcaron el comienzo de su proyecto solista en 2025. Durante 2026 sumó nuevos lanzamientos, entre ellos “Acelerao”, “Ella”, “Me Presento” y “Hagamos Que Pase”.
A ese material se agregan las versiones en vivo de “Empezar de Nuevo” y “Soledad”, interpretadas durante sus presentaciones en Niceto Club, donde también compartió escenario con invitados especiales como TINI y Nahuel Pennisi.
Con este nuevo recital, Maxi Espíndola buscará dar otro paso en una carrera que continúa expandiéndose y encontrar en C Art Media el escenario para presentar una etapa artística cada vez más definida.
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