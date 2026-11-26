Pánico en Córdoba: encontró una yarará venenosa en la pileta de su casa y tuvo que intervenir la Policía
Ocurrió en una vivienda de Valle Escondido. La Patrulla Ambiental tuvo que montar un operativo para sacar a la serpiente.
Momentos de tensión se vivieron en una vivienda de Valle Escondido, un barrio residencial ubicado en la zona oeste de la ciudad de Córdoba, cuando el dueño de la casa descubrió que había una yarará en la pileta. Efectivos especializados de la policía provincial tuvieron que intervenir y lograron sacarla tras montar un importante operativo.
El episodio se registró el miércoles por la tarde en un domicilio ubicado en calle República China al 745. Tras descubrir la presencia de la serpiente, el propietario del inmueble se comunicó de inmediato con el servicio de emergencias 911 para pedir asistencia. A partir del aviso, integrantes de la División Patrulla Ambiental se trasladaron hasta el lugar para intervenir.
Al llegar, los efectivos comprobaron que se trataba de una yarará chica, una especie cuyo veneno es mortal para los humanos. El ejemplar se encontraba dentro de un espacio cerrado, ubicado junto a la pileta, en el sistema de filtrado del agua.
Cómo fue el operativo para retirar a la serpiente
El comisario Jorge Suárez, integrante de Patrulla Ambiental, explicó que la intervención se puso en marcha tras recibir el llamado de alerta del residente. “En horas de la tarde y a través de un llamado al 911, se comisiona personal de la División Patrulla Ambiental para que se constituya en un domicilio, ya que el propietario había alertado sobre la presencia de un ofidio en la casilla del filtro de la pileta de su patio”, detalló.
Una vez en el lugar, los efectivos especializados de la Policía de Córdoba inspeccionaron el sector señalado y lograron identificar al animal. Según precisó el funcionario, se trataba de una yarará chica, considerada de importancia médica por la peligrosidad de su veneno.
“Una vez que el personal se constituye en el lugar, identifican al ejemplar como una yarará chica, que es un ejemplar de importancia médica debido a que su veneno puede llegar a ser mortal”, sostuvo Suárez al describir el procedimiento.
Qué pasó con la serpiente tras la captura
Ante las características de la yarará, los efectivos tuvieron que utilizar herramientas y técnicas específicas para retirarla sin poner en riesgo a las personas ni al reptil. Después de concretar la captura, la colocaron en recipientes preparados para su traslado.
Por último, el comisario Suárez indicó que el ejemplar fue entregado al Centro de Zoología Aplicada de la Universidad Nacional de Córdoba, donde quedará bajo resguardo.
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