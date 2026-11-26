Efectivos policiales tuvieron que intervenir para sacar a la serpiente

“Una vez que el personal se constituye en el lugar, identifican al ejemplar como una yarará chica, que es un ejemplar de importancia médica debido a que su veneno puede llegar a ser mortal”, sostuvo Suárez al describir el procedimiento.

Qué pasó con la serpiente tras la captura

Ante las características de la yarará, los efectivos tuvieron que utilizar herramientas y técnicas específicas para retirarla sin poner en riesgo a las personas ni al reptil. Después de concretar la captura, la colocaron en recipientes preparados para su traslado.

Por último, el comisario Suárez indicó que el ejemplar fue entregado al Centro de Zoología Aplicada de la Universidad Nacional de Córdoba, donde quedará bajo resguardo.