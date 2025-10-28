Jennifer Lawrence confesó el rechazo que sufrió en Hollywood por su personalidad: qué dijo

La intérprete recordó con incomodidad sus viejas entrevistas, que calificó de “hiperactivas” y “vergonzosas”. Si bien en sus primeros años fue celebrada por su espontaneidad y humor autocrítico, esa imagen cambió con el tiempo y muchos la acusaron de actuar de manera forzada. “Era mi verdadera personalidad, pero también un mecanismo de defensa. Ahora veo esas entrevistas y pienso que esa persona era molesta. Entiendo por qué verla en todos lados podía cansar”, reconoció.