Jennifer Lawrence confesó el rechazo que sufrió en Hollywood por su personalidad: qué dijo
La actriz reconoció que su comportamiento espontáneo en los medios fue un mecanismo de defensa.
Jennifer Lawrence se sinceró sobre esos años donde todo el mundo se hartó de ella y consideró que sus antiguas entrevistas son "muy vergonzosas". La actriz ganadora del Óscar admitió que fue "molesta" como "mecanismo de defensa" y ahora puede entender por qué fue "rechazada" por elementos del público.
Así lo dijo a The New Yorker: "Bueno, es, o era, mi personalidad genuina, pero también era un mecanismo de defensa. Y así era un mecanismo de defensa, simplemente decir: '¡Yo no soy así! ¡Me cago en los pantalones todos los días!'"
Lawrence explicó que hablar con los medios durante la promoción de sus películas le resulta difícil porque siente que pierde el control sobre su arte. “Cada vez que hago una entrevista pienso: ‘No puedo volver a hacerme esto’. Siento que pierdo mucho control sobre mi trabajo cuando tengo que hacer prensa por una película”, señaló.
La intérprete recordó con incomodidad sus viejas entrevistas, que calificó de “hiperactivas” y “vergonzosas”. Si bien en sus primeros años fue celebrada por su espontaneidad y humor autocrítico, esa imagen cambió con el tiempo y muchos la acusaron de actuar de manera forzada. “Era mi verdadera personalidad, pero también un mecanismo de defensa. Ahora veo esas entrevistas y pienso que esa persona era molesta. Entiendo por qué verla en todos lados podía cansar”, reconoció.
Mientras tanto, Jennifer insistió anteriormente en que su apariencia ha cambiado porque está "envejeciendo", no debido a la cirugía plástica.
"Empecé a los 19, así que consigo fotos del antes y el después de los 19 a los 30 y pienso: 'He crecido. Perdí el peso del embarazo en la cara, y mi rostro cambió porque estoy envejeciendo'. Todos pensaban que me había operado la nariz, y yo pensaba: 'He tenido exactamente la misma nariz. Mis mejillas se han achicado. Gracias por mencionarlo'", aseguró.
