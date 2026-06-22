Solcito Fijo reveló la cara de Piñón Fijo sin maquillaje en un video nunca antes visto
En un inédito vídeo compartido por la artista en el marco del Día del Padre, reveló al cantante sin maquillaje por primera vez en años.
El gran enigma que desveló durante décadas a sucesivas generaciones de chicos argentinos finalmente obtuvo su resolución, provocando una gigantesca oleada de repercusiones en el universo digital. El rostro descubierto de Piñón Fijo quedó expuesto ante los ojos del público general por primera vez en la historia. La pieza fundamental de este suceso fue una filmación de archivo compartida inicialmente a través de la cuenta de Instagram de su hija Solcito, la cual fue replicada de inmediato por el mismísimo animador cordobés, permitiendo visualizar de punta a punta el proceso mediante el cual Fabián Gómez le da vida a su célebre y tradicional personaje.
La difusión del material audiovisual desencadenó una inmediata viralización en los entornos virtuales, donde millares de usuarios manifestaron su asombro y emoción frente a un contenido que había permanecido resguardado bajo estricto hermetismo en el seno de la intimidad familiar. Esta esperada revelación le puso un punto final a uno de los secretos más celosamente protegidos del ámbito del espectáculo infantil de nuestro país, configurando un fenómeno de fuerte impacto sentimental y mediático.
La grabación en cuestión fue registrada a comienzos de la década de 1990 y se ideó con el propósito de ser emitida en la pantalla de la señal infantil "Cablín", una emisora que gozó de un enorme éxito en aquellos años y que dejó una impronta imborrable en toda una franja de espectadores. En las secuencias iniciales del video se puede observar a Solcito y a su hermano Jere en su etapa de niñez, sentados sobre un banco de cemento en las instalaciones del Parque Sarmiento de Córdoba, portando indumentaria característica de la época y simulando una actitud de tedio que la propia joven catalogó en su posteo como “aburridos (el acting)”. En ese contexto, irrumpe un hombre de civil portando un maletín que se aproxima a los pequeños, cruza unas breves palabras con ellos y luego toma distancia hacia un costado.
El pasaje más impactante del documento se produce en el preciso instante en que este individuo inicia los pasos de caracterización para mudar su aspecto. La filmación registra la secuencia de manera íntegra, enfocando en primer plano las facciones de Fabián Gómez antes de untarse el afeite de tonalidad blanca y los ornamentos propios del payaso, culminando con un emotivo abrazo entre el protagonista y sus dos hijos. Al cierre del documento, una vieja instantánea congela al trío unido bajo la inscripción de cierre: “Gracias Fabián, gracias Piñón”.
Las manifestaciones de sorpresa por parte de las comunidades digitales no tardaron en multiplicarse tras la caída del velo. “Creo que muchos no estábamos preparados para ver la cara de Piñón”, redactó un internauta para sintetizar el asombro del público.
Asimismo, otra porción de los seguidores focalizó su atención en la franja etaria en la que descubrían la fisonomía del artista: “A los 29 años vengo a conocer la cara de Piñón”, rezaba otro de los tantos mensajes volcados en las plataformas. La publicación estuvo acompañada por un extenso escrito confeccionado por Solcito, orientado a conmemorar la figura de su progenitor a través de la gratitud y el recuerdo de los proyectos compartidos en el pasado.
“Este video nació de un sueño: mi papá soñaba con que apareciéramos en Cablín. Nunca se concretó, pero quedaron semillas. Algunas florecieron mucho tiempo después. Papi, gracias por los recuerdos, por los aciertos y los errores, por los procesos y las transformaciones, por este presente y por el amor construido a lo largo de todos estos años. Hoy te celebro, te agradezco y te honro… ¡Feliz día!”, plasmó de forma afectuosa.
La réplica de la publicación por parte del propio payaso en sus perfiles oficiales expandió notablemente la llegada del contenido. En tanto, Jere no se quedó al margen del homenaje familiar y dejó sentada su emoción tras haber permanecido desconectado durante la jornada: “Hoy estuve todo el día sin señal. Muy lejos. Me encuentro con este recuerdo tan lindo, tan fuerte, que me pegó justo en el cuore. No tenía pensado terminar el día tan emocionado. ¡Feliz día a mis dos padres que me dio la vida: Fabián y Piñón! Los amo”, manifestó sensibilizado.
El fenómeno no solo clausuró una incógnita histórica, sino que revitalizó la memoria emotiva de la audiencia, donde los usuarios llegaron a investir al payaso con un rol protector generalizado. “Gracias a ese papá por ser un poquito papá de cada uno de nosotros también”, remarcó un seguidor, al tiempo que otra dedicatoria expresaba: “Muy feliz día padre... sos el padre de tus chicos que te quieren mucho con tus canciones, que dios te bendiga, saludos y que disfrutes este día con tus dos bellos hijos Solcito y Jere”.
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