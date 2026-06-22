Solcito Fijo reveló la cara de Piñón Fijo sin maquillaje en un video nunca antes visto

Las manifestaciones de sorpresa por parte de las comunidades digitales no tardaron en multiplicarse tras la caída del velo. “Creo que muchos no estábamos preparados para ver la cara de Piñón”, redactó un internauta para sintetizar el asombro del público.

Asimismo, otra porción de los seguidores focalizó su atención en la franja etaria en la que descubrían la fisonomía del artista: “A los 29 años vengo a conocer la cara de Piñón”, rezaba otro de los tantos mensajes volcados en las plataformas. La publicación estuvo acompañada por un extenso escrito confeccionado por Solcito, orientado a conmemorar la figura de su progenitor a través de la gratitud y el recuerdo de los proyectos compartidos en el pasado.

piñon fijo

“Este video nació de un sueño: mi papá soñaba con que apareciéramos en Cablín. Nunca se concretó, pero quedaron semillas. Algunas florecieron mucho tiempo después. Papi, gracias por los recuerdos, por los aciertos y los errores, por los procesos y las transformaciones, por este presente y por el amor construido a lo largo de todos estos años. Hoy te celebro, te agradezco y te honro… ¡Feliz día!”, plasmó de forma afectuosa.

La réplica de la publicación por parte del propio payaso en sus perfiles oficiales expandió notablemente la llegada del contenido. En tanto, Jere no se quedó al margen del homenaje familiar y dejó sentada su emoción tras haber permanecido desconectado durante la jornada: “Hoy estuve todo el día sin señal. Muy lejos. Me encuentro con este recuerdo tan lindo, tan fuerte, que me pegó justo en el cuore. No tenía pensado terminar el día tan emocionado. ¡Feliz día a mis dos padres que me dio la vida: Fabián y Piñón! Los amo”, manifestó sensibilizado.

El fenómeno no solo clausuró una incógnita histórica, sino que revitalizó la memoria emotiva de la audiencia, donde los usuarios llegaron a investir al payaso con un rol protector generalizado. “Gracias a ese papá por ser un poquito papá de cada uno de nosotros también”, remarcó un seguidor, al tiempo que otra dedicatoria expresaba: “Muy feliz día padre... sos el padre de tus chicos que te quieren mucho con tus canciones, que dios te bendiga, saludos y que disfrutes este día con tus dos bellos hijos Solcito y Jere”.