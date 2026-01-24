Soledad Pastorutti estrenó "¿Cómo que no?" junto a La T y la M
La reconocida artista se unió al dúo popular, en una colaboración que cruza generaciones y sorprendió a todos.
En esta oportunidad, Soledad Pastorutti lanza “¿Cómo Que No?”, su nuevo video junto al dúo La T y la M, una colaboración que cruza generaciones y estilos con naturalidad, frescura y espíritu popular.
Este lanzamiento forma parte de Casa Sole, el proyecto audiovisual que Soledad viene desarrollando en un formato íntimo y cercano, donde las canciones se viven desde el encuentro, la emoción y la autenticidad. En esta ocasión, la energía urbana y festiva de La T y la M se fusiona con la identidad y la voz inconfundible de Soledad, dando como resultado una versión potente, actual y profundamente conectada con el pulso del presente.
“Como Que No” se presenta en formato video, registrado en un clima cálido y descontracturado, fiel al espíritu del proyecto: un espacio donde la música sucede sin artificios, privilegiando el vivo, el intercambio y la química entre los artistas.
Luego de la primera entrega del ciclo, “Piel Canela”, junto a Pedro Capó, Soledad vuelve a sorprender con un nuevo cruce que amplía su universo musical y reafirma su capacidad de dialogar con distintas escenas, sonidos y públicos, sin perder su raíz.
Con este lanzamiento, Soledad continúa consolidando una etapa artística marcada por la colaboración, la cercanía y la vigencia, invitando al público a seguir descubriendo nuevos encuentros desde Casa Sole.
Por su lado, La T y La M, atraviesa un gran momento en su carrera. Tras su exitoso show en el Movistar Arena en diciembre y con varios de sus hits posicionados en el Top 50 de Spotify Argentina —incluyendo “Soy Favela”, que se mantiene en el Top 10— la banda reafirma su lugar como referente indiscutido de la cumbia actual. Con un estilo único y un sonido original, La T y La M demuestra que su música trasciende generaciones y continúa conquistando nuevos públicos.
