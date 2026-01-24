Soledad Pastorutti estrenó "¿Cómo que no?" junto a La T y la M

Por su lado, La T y La M, atraviesa un gran momento en su carrera. Tras su exitoso show en el Movistar Arena en diciembre y con varios de sus hits posicionados en el Top 50 de Spotify Argentina —incluyendo “Soy Favela”, que se mantiene en el Top 10— la banda reafirma su lugar como referente indiscutido de la cumbia actual. Con un estilo único y un sonido original, La T y La M demuestra que su música trasciende generaciones y continúa conquistando nuevos públicos.