La fuerte revelación de Soledad Silveyra sobre su relación con Chacho Álvarez: "Es el único..."

Y, si bien la noticia de la separación recién se hizo pública en enero porque ella decidió contarlo, lo cierto es que nunca hizo referencia a las razones de su ruptura. Es más, desde aquel entonces, Solita muy pocas veces se refirió a Álvarez, a diferencia de lo que sucede con sus otras ex parejas de las cuales siempre habla con la mejor de las palabras.

soledad silveyra

No obstante, esto ha cambiado en las últimas horas ya que la actriz le brindó una entrevista a Ángel de Brito en "Ángel responde", el streaming de BONDI, donde brindó varios detalles de su pasado. Entre ellos se encuentran comentarios inéditos, pero también escandalosos, de ese noviazgo que tuvo con el político, con quien sufrió varios desencuentros.

“Es el único de los hombres que he tenido –que no fueron tantos- con el que no pude quedar amiga. Es un tipo muy honesto eh, vivía en un departamentito chiquitito”, comenzó Soledad. Luego, de manera muy picante, expuso los datos que se desconocían de su relación: “Con él me retiré. Dije ‘basta, no quiero sufrir más’. Sufría porque era un poco psicópata. Siempre encontraba algo; una bombachita, un corpiñito, un pincel… y tenía unas hijas maravillosas que lo cubrían”.

En ese sentido, Silveyra cerró: “Era un infiel. Me la tragué de que había dejado a su novia. ¿Quién no ha sido cornuda alguna vez?”.