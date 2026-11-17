"Somos así": cómo es la nueva serie argentina de Disney+ con Nico Occhiato
Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Santi Talledo y Martín Garabal protagonizan una comedia de ocho episodios que encuentra en la amistad su principal fortaleza.
Disney+ suma una nueva ficción argentina con “Somos así: la serie de Nadie dice nada”, una comedia que se estrena este miércoles 18 de noviembre con sus ocho episodios disponibles. Y tiene algo que últimamente no resulta tan sencillo encontrar: es una serie para sentarse, maratonear y pasarla bien.
La historia sigue a cinco amigos que llegan a ese momento en el que varias cosas parecen desacomodarse juntas. Hay trabajos que empiezan a tambalear, relaciones que cambian, citas que salen mal, sueños que no terminan de concretarse y decisiones que nadie parece tener demasiado claro cómo resolver.
Matías (Nico Occhiato) trabaja dentro del mundo del fitness y ninguna de sus relaciones consigue superar la tercera cita. Chía (Flor Jazmín Peña) lleva su espiritualidad y su conexión con las energías prácticamente a todos los aspectos de su vida, mientras que Lucas (Santi Talledo) sueña con vivir de la música hasta que aparece una inesperada oportunidad como actor.
Guillermina (Momi Giardina) atraviesa una separación al mismo tiempo que su trabajo empieza a correr peligro. Leo (Martín Garabal), por su parte, es un médico bastante hipocondríaco que llega a un grupo ya consolidado y tiene que encontrar su lugar.
Una comedia para maratonear
“Somos así” me divirtió, y mucho. Sus ocho episodios de apenas 20 minutos recuperan algo de ese espíritu de sitcom que hoy no abunda en la ficción argentina, pero llevado a personajes, problemas y formas de relacionarse mucho más actuales.
Y para que algo así funcione, hay que creer en el grupo. Ese es probablemente el mayor fuerte de la serie. Los cinco tienen una dinámica que se siente natural y eso permite comprar rápidamente la amistad, sus códigos, las discusiones y hasta algunas situaciones bastante delirantes.
Aunque se presenta como una historia coral, hay una sorpresa interesante en ese sentido. Con el correr de los capítulos queda claro que existe un protagonista y una línea narrativa que adquiere más peso que las demás. Mejor no contar quién ni por qué, porque descubrirlo forma parte del recorrido de la temporada.
Obviamente, quienes ya sean fanáticos de “Nadie dice nada” van a encontrarse con muchísimos guiños. Están ahí y seguramente sean parte del juego para ese público, pero lo interesante es que “Somos así” no depende de conocerlos para funcionar.
Uno puede llegar sin saber demasiado y conocer a Matías, Chía, Lucas, Guillermina y Leo directamente por lo que les pasa. En definitiva, todos están intentando resolver problemas bastante reconocibles mientras descubren que crecer no significa necesariamente tener las cosas más claras.
Tampoco necesita grandes demostraciones actorales y, en realidad, nunca parece estar buscándolas. Lo que importa es creer que estas personas son amigas y que existe una historia compartida entre ellas. Desde ahí aparece una forma de mirar la vida en la que resulta bastante difícil no encontrar algún punto de identificación.
Por eso me parece un gran acierto de Disney+ apostar por una ficción de estas características. Es liviana, divertida, tiene capítulos cortos y termina siendo de esas series en las que resulta demasiado fácil decir “veamos uno más” hasta descubrir que prácticamente terminaste la temporada.
“Somos así: la serie de Nadie dice nada” se estrena este miércoles 18 de noviembre con sus ocho episodios disponibles en Hulu dentro de Disney+ Latinoamérica.
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