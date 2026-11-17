Y para que algo así funcione, hay que creer en el grupo. Ese es probablemente el mayor fuerte de la serie. Los cinco tienen una dinámica que se siente natural y eso permite comprar rápidamente la amistad, sus códigos, las discusiones y hasta algunas situaciones bastante delirantes.

Aunque se presenta como una historia coral, hay una sorpresa interesante en ese sentido. Con el correr de los capítulos queda claro que existe un protagonista y una línea narrativa que adquiere más peso que las demás. Mejor no contar quién ni por qué, porque descubrirlo forma parte del recorrido de la temporada.

Obviamente, quienes ya sean fanáticos de “Nadie dice nada” van a encontrarse con muchísimos guiños. Están ahí y seguramente sean parte del juego para ese público, pero lo interesante es que “Somos así” no depende de conocerlos para funcionar.

Uno puede llegar sin saber demasiado y conocer a Matías, Chía, Lucas, Guillermina y Leo directamente por lo que les pasa. En definitiva, todos están intentando resolver problemas bastante reconocibles mientras descubren que crecer no significa necesariamente tener las cosas más claras.

Tampoco necesita grandes demostraciones actorales y, en realidad, nunca parece estar buscándolas. Lo que importa es creer que estas personas son amigas y que existe una historia compartida entre ellas. Desde ahí aparece una forma de mirar la vida en la que resulta bastante difícil no encontrar algún punto de identificación.

Por eso me parece un gran acierto de Disney+ apostar por una ficción de estas características. Es liviana, divertida, tiene capítulos cortos y termina siendo de esas series en las que resulta demasiado fácil decir “veamos uno más” hasta descubrir que prácticamente terminaste la temporada.

“Somos así: la serie de Nadie dice nada” se estrena este miércoles 18 de noviembre con sus ocho episodios disponibles en Hulu dentro de Disney+ Latinoamérica.