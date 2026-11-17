"Gracias, NALA, por hacernos tan felices, por tanto cariño y por todos esos recuerdos que nos acompañarán siempre. Te vamos a echar muchísimo de menos", cerró, dejando en claro que atraviesa horas difíciles y de mucha angustia, tanto él como su esposa e hijos.

Por supuesto, la publicación se lleno de mensajes de aliento y ánimo para el intérprete de "A partir de hoy".

El posteo de David Bisbal para despedir a Nala, su perra