La dolorosa pérdida que golpea a David Bisbal y su familia: "Ha visto crecer a mis hijos"
El reconocido cantante español tuvo que despedir a su perra Nala en las últimas horas. Su conmovedor posteo estremeció a todos sus seguidores.
En las primeras horas de este martes 17 de noviembre, David Bisbal sorprendió a sus seguidores con un triste posteo en redes sociales en el que despidió a su perrita Nala. Al parecer, la compañera de vida del artista falleció recientemente y, con conmovedoras palabras, el cantante le dijo adiós, poniendo en conocimiento a sus fans.
"Nos ha regalado algunos de los momentos más felices de una vida tranquila, de esos que se viven en casa, rodeado de las personas que más quieres. Llegó a nuestra familia cuando era una bebé y desde entonces ha visto crecer a mis hijos. Los ha visto jugar, correr, abrazarla… Siempre estaba ahí, formando parte de nuestras vidas", comenzó.
Y añadió, con notable nostalgia: "Me sé de memoria su tacto. Podría cerrar los ojos y reconocerla con solo acariciarla, darle un beso en el hocico, sentir su pelo, sus patas, sus abrazos… Recuerdo perfectamente lo buena y cariñosa que era", escribió el artista español.
Con el corazón en la mano, continuó escribiendo: "Hoy quiero dedicarle esta canción, Mi princesa, que canté hace tan solo unos días en Puerto Rico. Nunca imaginé que, después de aquel concierto, nos tocaría despedirnos de ella para siempre".
Finalmente, Bisbal desnudó su total tristeza por la ausencia de su perra: "Ahora nuestra casa tendrá un vacío si ella. Porque hay seres que llegan a tu vida y se convierten en familia. Y ella siempre será parte de la nuestra".
"Gracias, NALA, por hacernos tan felices, por tanto cariño y por todos esos recuerdos que nos acompañarán siempre. Te vamos a echar muchísimo de menos", cerró, dejando en claro que atraviesa horas difíciles y de mucha angustia, tanto él como su esposa e hijos.
Por supuesto, la publicación se lleno de mensajes de aliento y ánimo para el intérprete de "A partir de hoy".
El posteo de David Bisbal para despedir a Nala, su perra
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