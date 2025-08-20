Sorpresa en Boca: la nieta de Susana Giménez tendría una relación con Nicolás Figal

Todo mal entre Graciela Alfano y Susana Giménez

La exvedette Graciela Alfano ha vuelto a encender la polémica al lanzar duras declaraciones contra Susana Giménez en una guerra que no parece tener fin. Alfano, quien había sido criticada por la conductora, respondió calificando sus palabras como "un acto de violencia" y aseguró sentir "vergüenza de que sea argentina", reviviendo así un antiguo enfrentamiento mediático que ya tiene años.

El origen de este nuevo cruce se remonta al llamado "Tapadogate", en el que Graciela se desvinculó del conflicto. La exvedette argumentó que, a pesar de que el tapado no era de María Julia Oliván como ella había insinuado, esto no justifica los insultos que Susana propinó en su contra. "No mentí en nada. Esto no le da derecho a insultarme, denigrarme ni decirme cosas tremendas sin que yo la haya nombrado", aseguró. Alfano, además sostuvo que la actitud de la conductora fue un claro ejemplo de violencia verbal, manifestando: “Que el tapado sea de quien fuera, no me interesa. Somos dos personas discutiendo por una prenda. Eso no le da derecho a atacarme de esa manera”.

Eso sí, hay que destacar que Grace no solo respondió a las críticas, sino que también se dirigió directamente a Giménez. Afirmó que la edad podría haber afectado negativamente a la conductora, comparándola con personas mayores que se vuelven irritables y hablan sin filtro. "Me entero que durante 40 años fui tu fantasma. No sé si por envidia o por qué, pero no tenés absolutamente nada para envidiarme”, sentenció bastante enfurecida al respecto.

Finalmente, la exvedette reforzó sus críticas con un mensaje contundente: “Hoy me da vergüenza que ella sea argentina. Es una mujer que incluso dijo sentir vergüenza de ser del país. Me avergüenza que una figura así lo represente”. Con estas declaraciones, el enfrentamiento mediático entre ambas figuras de la televisión argentina continúa escalando, en especial porque Alfano tildó a la Diva de "vieja de mier...".