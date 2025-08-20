Sorpresa en Boca: la nieta de Susana Giménez tendría una relación con Nicolás Figal
En LAM aseguraron que Lucía Celasco fue vista a los besos con Nicolás Figal, una de las figuras de Boca Juniors. Los detalles de su encuentro.
El periodista Pepe Ochoa ha revelado en el programa LAM la existencia de un nuevo romance que promete acaparar la atención de los medios. Se trata de Lucía Celasco, nieta de la diva Susana Giménez, quien estaría en una relación con el futbolista de Boca Juniors, Nicolás Figal.
Ochoa dio una serie de pistas en su enigmático de siempre en el que trae nuevas relaciones para revelar a la pareja: "Ella, famosa. Él, famoso", "Ella, primer hervor. Él, llegando al segundo", y "No es mediática, pero no la conocemos por su talento", mientras que a él lo describió como alguien "muy famoso por su talento, él, tope de gama, jugador de fútbol". Finalmente, el periodista confirmó el noviazgo: “Él, jugador de Boca, es Nicolás Figal. Él está en un vínculo romántico con Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez”.
Según la información de Ochoa, los rumores sobre este romance comenzaron hace varios meses, pero recientemente fueron vistos juntos en un conocido bar de la zona. “Estuvieron juntos, él es muy fachero. Se sientan en una mesa a los besos, los vio todo el mundo y después se retiraron juntos”, afirmó el panelista.
Aunque la pareja se sigue en redes sociales, han mantenido un bajo perfil, sin dejarse "me gusta" en sus fotos. Esta discreción sugiere que, a pesar de la revelación de su romance, prefieren mantener su vínculo lejos de los focos mediáticos.
De hecho, más allá de que ambos son reconocidos a nivel Nacional, incluso en su plena soltería siempre mantuvieron un bajo perfil siendo muy herméticos en torno a su vida privada.
Todo mal entre Graciela Alfano y Susana Giménez
La exvedette Graciela Alfano ha vuelto a encender la polémica al lanzar duras declaraciones contra Susana Giménez en una guerra que no parece tener fin. Alfano, quien había sido criticada por la conductora, respondió calificando sus palabras como "un acto de violencia" y aseguró sentir "vergüenza de que sea argentina", reviviendo así un antiguo enfrentamiento mediático que ya tiene años.
El origen de este nuevo cruce se remonta al llamado "Tapadogate", en el que Graciela se desvinculó del conflicto. La exvedette argumentó que, a pesar de que el tapado no era de María Julia Oliván como ella había insinuado, esto no justifica los insultos que Susana propinó en su contra. "No mentí en nada. Esto no le da derecho a insultarme, denigrarme ni decirme cosas tremendas sin que yo la haya nombrado", aseguró. Alfano, además sostuvo que la actitud de la conductora fue un claro ejemplo de violencia verbal, manifestando: “Que el tapado sea de quien fuera, no me interesa. Somos dos personas discutiendo por una prenda. Eso no le da derecho a atacarme de esa manera”.
Eso sí, hay que destacar que Grace no solo respondió a las críticas, sino que también se dirigió directamente a Giménez. Afirmó que la edad podría haber afectado negativamente a la conductora, comparándola con personas mayores que se vuelven irritables y hablan sin filtro. "Me entero que durante 40 años fui tu fantasma. No sé si por envidia o por qué, pero no tenés absolutamente nada para envidiarme”, sentenció bastante enfurecida al respecto.
Finalmente, la exvedette reforzó sus críticas con un mensaje contundente: “Hoy me da vergüenza que ella sea argentina. Es una mujer que incluso dijo sentir vergüenza de ser del país. Me avergüenza que una figura así lo represente”. Con estas declaraciones, el enfrentamiento mediático entre ambas figuras de la televisión argentina continúa escalando, en especial porque Alfano tildó a la Diva de "vieja de mier...".
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario