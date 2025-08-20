Boca espera el visto bueno para llevar su hinchada a Mar del Plata ante Aldosivi
El Xeneize podría sumar otro partido con público visitante, tras el masivo apoyo recibido en Mendoza frente a Independiente Rivadavia.
Boca aguarda la confirmación oficial que podría permitirle a su hinchada volver a decir presente en condición de visitante, esta vez en Mar del Plata frente a Aldosivi, en el marco de la fecha 7 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).
La posibilidad entusiasma a los simpatizantes xeneizes, ya que sería la segunda vez en el año que el equipo cuenta con acompañamiento fuera de La Bombonera, luego del reciente y multitudinario viaje a Mendoza para enfrentar a Independiente Rivadavia.
El antecedente inmediato dejó una postal imponente: cerca de 15.000 fanáticos coparon la tribuna visitante del estadio Malvinas Argentinas y acompañaron con un aliento constante el triunfo 3-0 que significó, además, el fin de la racha más extensa sin victorias del club en su historia reciente.
La imagen de una marea azul y oro fue celebrada por los propios jugadores, que reconocieron el empuje del público como un factor clave en la recuperación futbolística del equipo. Sin embargo, el operativo en la provincia cuyana también dejó puntos a revisar.
Si bien no hubo incidentes graves, el duelo se vio interrumpido algunos minutos por el uso excesivo de bengalas en la tribuna visitante. Al final del partido, el mismo inconveniente se repitió del lado local, lo que generó críticas del presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, quien tildó de “deficiente” el accionar policial.
En este marco, la chance de que el público xeneize ocupe un sector del estadio José María Minella abre un nuevo desafío logístico. Los organismos de seguridad bonaerenses, junto a las dirigencias de Aldosivi y Boca, deberán coordinar un dispositivo capaz de garantizar un clima festivo sin sobresaltos.
La experiencia en Mendoza mostró que la pasión de Boca puede llenar estadios lejos de casa, pero también dejó la advertencia de que el control debe ser riguroso. La expectativa crece tanto en Mar del Plata como en la Ribera: los hinchas ya sueñan con volver a movilizarse en masa, mientras los dirigentes y autoridades evalúan si es posible repetir la postal de fiesta, esta vez con la tranquilidad de que no se repitan los desbordes.
