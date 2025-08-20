Boca espera el visto bueno para llevar su hinchada a Mar del Plata ante Aldosivi

image

En este marco, la chance de que el público xeneize ocupe un sector del estadio José María Minella abre un nuevo desafío logístico. Los organismos de seguridad bonaerenses, junto a las dirigencias de Aldosivi y Boca, deberán coordinar un dispositivo capaz de garantizar un clima festivo sin sobresaltos.

La experiencia en Mendoza mostró que la pasión de Boca puede llenar estadios lejos de casa, pero también dejó la advertencia de que el control debe ser riguroso. La expectativa crece tanto en Mar del Plata como en la Ribera: los hinchas ya sueñan con volver a movilizarse en masa, mientras los dirigentes y autoridades evalúan si es posible repetir la postal de fiesta, esta vez con la tranquilidad de que no se repitan los desbordes.