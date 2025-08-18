Desde Napoli sueñan con un "last dance" de Edinson Cavani tras la lesión de Lukaku

En Nápoles, la noticia de la grave lesión de Romelu Lukaku sacudió la pretemporada. El delantero belga sufrió un desgarro de alto grado en el recto femoral de la pierna izquierda, estará al menos tres meses fuera de las canchas y hasta podría pasar por el quirófano. Ante este panorama, los hinchas y medios partidarios empezaron a fantasear con un regreso soñado: el de Edinson Cavani.