Desde Napoli sueñan con un "last dance" de Edinson Cavani tras la lesión de Lukaku
El uruguayo, ídolo en el sur de Italia y sexto máximo goleador en la historia del club, volvió a aparecer en el radar napolitano como reemplazo temporario del belga.
En Nápoles, la noticia de la grave lesión de Romelu Lukaku sacudió la pretemporada. El delantero belga sufrió un desgarro de alto grado en el recto femoral de la pierna izquierda, estará al menos tres meses fuera de las canchas y hasta podría pasar por el quirófano. Ante este panorama, los hinchas y medios partidarios empezaron a fantasear con un regreso soñado: el de Edinson Cavani.
El “Matador”, hoy en Boca, atraviesa un presente irregular en el fútbol argentino. Con pocos goles y algunas críticas de la hinchada, su nombre volvió a tomar fuerza en Italia, donde lo recuerdan como uno de los grandes ídolos de la última década.
“¿Y si Napoli hiciera algo loco para reemplazar al lesionado Lukaku?”, planteó el medio @Spazionapoli.it. Otros espacios partidarios como @arrapatodinapoli y @adelantonapolitano1926 también se sumaron a la idea, imaginando a Cavani nuevamente con la camiseta celeste aunque sea por unos meses.
El uruguayo jugó en Napoli entre 2010 y 2013, etapa en la que brilló con luz propia. Disputó 138 partidos y marcó 104 goles, conquistando la Copa Italia 2012 y quedando en la historia como uno de los máximos artilleros del club.
Hoy ocupa el sexto lugar en la tabla de goleadores históricos, detrás de Dries Mertens, Lorenzo Insigne, Marek Hamšík, Diego Armando Maradona y Antonio Vojak Sallustro. Sus goles, su carisma y su entrega lo convirtieron en ídolo indiscutido, al punto que su venta al PSG en 2013 dejó un vacío difícil de llenar.
Por ahora, todo se limita a rumores y expresiones de deseo de los hinchas. Napoli deberá buscar un reemplazo para Lukaku y no hay indicios concretos de que Cavani pueda regresar. Sin embargo, la ilusión de un “último baile” en el Diego Armando Maradona está instalada y, en el sur de Italia, nunca se descarta lo imposible.
