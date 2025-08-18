La frustración de Edinson Cavani al ser reemplazado en Boca: "¿Por qué me sacan a mi?"

La sustitución y el error reavivaron el debate sobre la efectividad de Cavani y la necesidad de que recupere confianza en el arco rival. A pesar del mal momento individual, Boca consiguió la victoria y cortó una sequía de 120 días sin triunfos, mostrando un equipo sólido en la cancha.

Sin embargo, la atención mediática se centró en el uruguayo y en cómo maneja la frustración ante las decisiones técnicas y los momentos complicados dentro del juego, generando una discusión que se replicó rápidamente en redes sociales y medios deportivos.