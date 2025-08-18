La frustración de Edinson Cavani al ser reemplazado en Boca: "¿Por qué me sacan a mi?"
El delantero uruguayo falló un gol clave y protagonizó un tenso cruce con Claudio Úbeda luego de ser sustituido por Milton Giménez en la victoria ante Independiente Rivadavia.
La noche del domingo dejó un momento incómodo para Edinson Cavani durante la victoria de Boca sobre Independiente Rivadavia por 3-0 en el marco de la fecha 5 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).
El experimentado delantero uruguayo volvió a errar una clara ocasión de gol y, poco después, fue reemplazado por Milton Giménez, lo que derivó en un cruce con Claudio Úbeda, asistente de Miguel Russo. “¿Por qué me sacaron a mí?”, cuestionó Cavani visiblemente molesto al retirarse del campo de juego.
El episodio se produjo a los 19 minutos del segundo tiempo, cuando Russo realizó los primeros cambios buscando refrescar al equipo y ampliar la ventaja. El atacante charrúa, que arrastra una sequía goleadora durante el año con solo tres tantos, mostró su frustración al salir y se cruzó con Úbeda, generando tensión en la transmisión televisiva.
Antes del cambio, el uruguayo había tenido una chance clara a los 21 minutos: recibió un centro de Brian Aguirre tras un desborde por el costado, pero su remate falló y la pelota pasó por debajo de su pie, ante la mirada del arquero Ezequiel Centurión.
El delantero suma apenas tres goles en lo que va de 2025: dos en el Torneo Apertura y uno en la Copa Argentina. Su situación recuerda aquel recordado fallo ante Alianza Lima que significó la eliminación de Boca en la Libertadores, lo que aumenta la presión sobre su rendimiento.
La sustitución y el error reavivaron el debate sobre la efectividad de Cavani y la necesidad de que recupere confianza en el arco rival. A pesar del mal momento individual, Boca consiguió la victoria y cortó una sequía de 120 días sin triunfos, mostrando un equipo sólido en la cancha.
Sin embargo, la atención mediática se centró en el uruguayo y en cómo maneja la frustración ante las decisiones técnicas y los momentos complicados dentro del juego, generando una discusión que se replicó rápidamente en redes sociales y medios deportivos.
