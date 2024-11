Sorpresa: Emilia Attias confirmó su nueva relación tras su separación del Turco Naim

Emilia Attias y Freire.jpg

La actriz lanzó "Estamos bien, estamos tranquilos” haciendo alusión a su relación con el economista; acto seguido, Rodrigo le recordó el audio que Yanina Latorre mostró al aire en el que su ex pareja y padre de su hija había dicho "mevoy realmente me tengo que ir porque no me quiero bancar el descargo y ver toda la secuencia de ella (Emilia) de fiesta en fiesta y yo bancándome a los periodistas”.

A lo que la modelo, expresó: "Me parece que esas son cosas que se filtran que son desgraciadas" y agregó, "creo que el audio no fue para Yanina, fue para otra persona y esa otra persona se la paso a ella, cosa de códigos que obviamente no queremos que nos pasen, pero bueno, la vida de las personas públicas es muy tentadora y uno trata de esas cosas mantenerlas lo más bajo perfil porque es algo muy intimo, somos familia hace muchos años"

Finalmente, la entrevistada profundizó sobre la relación que mantiene con el padre de su hija luego de la ruptura. En ese sentido, habló sobre la crianza a distancia de Gina, especialmente después de que el actor se mudara a Ecuador: “Estaría buenísimo (que viva en la Argentina) sobre todo por nuestra hija. Todo se charla, pero bueno, hay que respetar también un poco lo que individualmente cada uno quiere hacer y en eso estamos, tratando de tener una evolución y una sabiduría superior en situaciones muy desafiantes de la vida”.