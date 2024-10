Sorpresa: Facundo Arana explicó por qué María Susini no es el amor de su vida

Ante esta explicación, Majo Martino le consultó: "¿Cómo se hace para construir un amor duradero en el tiempo?", a lo que Facundo Arana expresó: "Cada uno con su librito. A mí lo que me pasó fue que me llevé por delante algo que me partió como un rayo. Cuando te pasa eso no querés otra cosa que cuidarlo".

La historia de amor de Facundo Arana y María Susini

En 2007, el actor y la modelo se flecharon durante un encuentro casual, y que según narra Arana, ella tuvo un accidente en la mano y él se ofreció a curarla y quedó cautivado por la sonrisa de Susini.

Tras esa situación, el amor floreció rápidamente y en 2008, nació su primera hija, India, y un año más tarde, llegaron los mellizos Yaco y Moro. En 2012, Facundo Arana decidió sorprender a María Susini y le propuso matrimonio en la cima del Everest, a unos 5.000 metros de altura. Como era de esperarse, la respuesta fue afirmativa y la pareja entró en una nueva etapa.

Ambos de perfil bajo, basaron su amor en el respeto, la admiración mutua y la pasión por la vida. Junto a sus tres hijos, India, Yaco y Moro, la pareja supo construir un hogar lleno de amor, risas y aventuras.