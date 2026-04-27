Sorpresa en Gran Hermano: Gladys "La Bomba Tucumana" ingresa a la casa

Fiel a sus raíces, Gladys no llegó con las manos vacías, ya que ingresó cargando una bandeja de empanadas tucumanas para compartir con sus nuevos compañeros. Además, su equipaje no pasó desapercibido, ya que su valija es de color amarillo, un homenaje directo a su icónico éxito "La pollera amarilla".

Cómo sigue Gran Hermano Generación Dorada

El ingreso de La Bomba Tucumana se produce en un momento crítico de la competencia. Con la salida de La Maciel por prescripción médica, el grupo había quedado golpeado, pero la llegada de una figura con tanta trayectoria y llegada popular promete reavivar el interés del público y generar nuevas alianzas (y seguramente algunos roces) dentro de la casa.

La expectativa ahora está puesta en cómo recibirán los "hermanitos" a la nueva integrante y si las famosas empanadas servirán para sellar la paz en una semana que viene cargada de tensiones.