Maxi López le cantó "Mentirosa" de Ráfaga a Wanda Nara en "MasterChef Celebrity": "Nunca mejor elegido un tema"

El cantante de cumbia, que fue testigo de aquella época, intervino para sumar su propia anécdota: “Yo estuve ahí esa noche. Yo lo veía siempre a él, igual”, dijo, provocando todavía más carcajadas entre los presentes. Maxi, por su parte, no lo desmintió, al contrario: “ Estaba todas las noches en la bailanta…”, reconoció sin culpa, recordando su época como una joven promesa del deporte.

Durante la gala cada participante debía cantar mientras cocinaba en una noche de karaoke. Y a Maxi le tocó un tema que pareció elegido a propósito: “Mentirosa”, de Ráfaga. El exdelantero no perdió la oportunidad y se la dedicó directamente a Wanda, que lo miraba desde su puesto de conductora. “Nunca mejor elegido un tema”, comentó antes de comenzar a cantar. La presentadora respondió riéndose y hasta se animó a bailar:“A López me animo a menearle, tenemos más confianza”, admitió frente a las cámaras, dejando en claro que la tensión entre ambos quedó definitivamente en el pasado.

Posteriormente, cuando Maxi presentó su plato, los chefs comenzaron a darle la devolución al participante y en un momento Damián Betular comentó: "Estás a un nivel de sabores extraordinario… ponete un restaurante". Rápidamente, Wanda reveló: "Fuimos socios de un restaurante vos y yo. Después se disolvió la sociedad conyugal y todas las sociedades que teníamos".