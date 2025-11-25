Maxi López le cantó "Mentirosa" de Ráfaga a Wanda Nara en "MasterChef Celebrity": "Nunca mejor elegido un tema"
El ex futbolista le dedicó la icónica canción de Ráfaga a su ex esposa durante la gala de MasterChef Celebrity, donde también sorprendió a los chefs con su plato.
En la noche de beneficios de este lunes 24 de noviembre, los participantes de Masterchef Celebrity debieron cocinar mientras eran llamados a cantar distintos temas junto al invitado, Ariel Puchetta. Cuando llegó el turno de Maxi López, descubrió que le tocó cantar "Mentirosa" de Ráfaga y no dudó en cantársela directamente a Wanda Nara.
Todo comenzó cuando el cantante de Ráfaga saludó a la conductora del ciclo culinario, y la sorprendió con un comentario que desató el caos divertido del estudio: “Nos conocemos, íbamos a Sunset”, dijo, en referencia a un histórico boliche que marcó una época. Solo hizo falta mencionar ese nombre para que Maxi, que estaba cocinando en su isla, reaccionara de inmediato: "¡Saltó la ficha, saltó la ficha!”, gritó entre carcajadas, consciente de que la conversación iba a ir hacia un terreno picante.
Un poco avergonzada, Wanda se escondió detrás de la escenografía para no dar demasiados detalles y evitar el momento incómodo. Pero el exfutbolista de River Plate y el FC Barcelona recogió el guante y, pícaro, aclaró: “A Wanda la conocí en Sunset. Me invitó a un desfile”, aunque rápidamente advirtió que prefería no expandirse. “Necesito omitir información. Estoy salvándole el pellejo”, lanzó, generando risas de los jurados y del resto de los participantes. El tono cómplice entre ambos dejó en claro que, más allá del pasado, existe un vínculo cordial y con mucha química.
El cantante de cumbia, que fue testigo de aquella época, intervino para sumar su propia anécdota: “Yo estuve ahí esa noche. Yo lo veía siempre a él, igual”, dijo, provocando todavía más carcajadas entre los presentes. Maxi, por su parte, no lo desmintió, al contrario: “ Estaba todas las noches en la bailanta…”, reconoció sin culpa, recordando su época como una joven promesa del deporte.
Durante la gala cada participante debía cantar mientras cocinaba en una noche de karaoke. Y a Maxi le tocó un tema que pareció elegido a propósito: “Mentirosa”, de Ráfaga. El exdelantero no perdió la oportunidad y se la dedicó directamente a Wanda, que lo miraba desde su puesto de conductora. “Nunca mejor elegido un tema”, comentó antes de comenzar a cantar. La presentadora respondió riéndose y hasta se animó a bailar:“A López me animo a menearle, tenemos más confianza”, admitió frente a las cámaras, dejando en claro que la tensión entre ambos quedó definitivamente en el pasado.
Posteriormente, cuando Maxi presentó su plato, los chefs comenzaron a darle la devolución al participante y en un momento Damián Betular comentó: "Estás a un nivel de sabores extraordinario… ponete un restaurante". Rápidamente, Wanda reveló: "Fuimos socios de un restaurante vos y yo. Después se disolvió la sociedad conyugal y todas las sociedades que teníamos".
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario