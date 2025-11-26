MasterChef Celebrity tuvo su última chance: quién se salvó y quiénes son los nominados

Finalmente, Germán Martitegui llamó a los cocineros con los tres mejores platos: Ian Lucas, Eugenia Tobal y Alex Pelao.

Tras felicitarlos, Martitegui anunció al ganador de la noche. "El cocinero o la cocinera que pasa directamente a la próxima semana y se salva de la gala de eliminación es Ian", indicó el jurado.

ian lucas masterchef celebrity

Antes de subir, Ian protagonizó un momento emotivo al intentar devolver el favor a su compañera de dupla. "Quiero decir algo, en serio, no sé si se puede pero a mí me gustaría que suba Valu, porque ella me ayudó y gracias a ella hice el plato. No sé si yo puedo ir a la gala de eliminación y que ella suba, pero de verdad lo digo", apuntó.

Sin embargo, Cervantes rechazó el gesto y el jurado fue determinante, al confirmar que Ian se salvó y debió subir al balcón.

Los participantes que van a la Gala de Eliminación

Los siguientes participantes competirán en la próxima Gala de Eliminación:

Momi Giardina

Andy Chango

Miguel Ángel Rodríguez

Emilia Attias

Valentina Cervantes

Evangelina Anderson

Turco Husaín

Eugenia Tobal

Alex Pelao