Netflix: la serie de ocho capítulos que no es apta para menores
Un drama oscuro, intenso y no apto para menores que mantiene cautivos a los suscriptores desde su estreno.
El catálogo de Netflix siempre sorprende con historias capaces de conquistar a millones de espectadores en pocos días. Una de las producciones más llamativas de los últimos años llegó desde Bélgica y, en apenas ocho capítulos, logró posicionarse como un drama diferente, cargado de suspenso y con escenas que no son aptas para menores.
Lo que distingue a esta serie es su mezcla de géneros: aunque se mueve en el terreno del drama, también ofrece un marcado componente de intriga y tensión, sumado a un trasfondo familiar que potencia el relato. Esa combinación atrapó tanto a la crítica especializada como a los usuarios de la plataforma, quienes la destacaron por su guion sólido y su capacidad de mantener la tensión hasta el final.
Estrenada a inicios del 2023, la historia escaló rápidamente en el ranking de reproducciones de Netflix y todavía hoy sigue siendo una de las producciones más elegidas. Con una narrativa oscura y directa, plantea un recorrido por los secretos de una familia y el costado más turbio de un negocio millonario.
De qué trata "Diamantes turbios"
Según la sinopsis oficial, la trama comienza cuando el hijo pródigo de una poderosa familia hunde el imperio de los Wolfson, obligando a su hermano exiliado a regresar a Amberes para enfrentar de nuevo el peligroso mundo de los diamantes. Lo que sigue es una espiral de traiciones, alianzas inesperadas y un choque entre tradición y modernidad en un entorno donde cada decisión puede ser letal.
La serie está catalogada como no apta para menores debido a su lenguaje explícito y escenas fuertes, elementos que aportan realismo pero también generan controversia. Sin embargo, lejos de espantar a los espectadores, ese tono crudo fue uno de los factores que la hicieron ganar notoriedad y convertirse en una recomendación obligada dentro del catálogo de Netflix.
Reparto de "Diamantes turbios"
- Kevin Janssens como Noah Wolfson
- Ini Massez como Adina Glazer
- Robby Cleiren como Eli Wolfson
- Dudu Fisher como Ezra Wolfson
- Yona Elian como Sarah Wolfson
- Jeroen Van der Ven como Benny Feldman
- Marie Vinck como Gila Wolfson
Tráiler de "Diamantes turbios"
