Escalofriante: un barra de Independiente humilló a un hincha de la U de Chile desnudo en plena tribuna

La jornada del miércoles en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini pasó a la historia por los graves incidentes que marcaron el partido entre Independiente y la Universidad de Chile por los octavos de final de vuelta de la Copa Sudamericana 2025. Entre los disturbios y enfrentamientos que desbordaron las tribunas, surgieron cientos de videos que muestran la magnitud de la violencia ejercida.