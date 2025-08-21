Escalofriante: un barra de Independiente humilló a un hincha de la U de Chile desnudo en plena tribuna
En un nuevo video viral de la noche violenta en Avellaneda, un barra del Rojo golpea y humilla a un simpatizante chileno despojado de su ropa. La escena generó indignación.
La jornada del miércoles en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini pasó a la historia por los graves incidentes que marcaron el partido entre Independiente y la Universidad de Chile por los octavos de final de vuelta de la Copa Sudamericana 2025. Entre los disturbios y enfrentamientos que desbordaron las tribunas, surgieron cientos de videos que muestran la magnitud de la violencia ejercida.
Uno de los registros más impactantes muestra a un hincha de la “U” completamente desnudado, rodeado por un grupo de barras del Rojo. Entre empujones y golpes, uno de ellos le aplica un nalgueo mientras la víctima permanece indefensa, visiblemente humillada y sometida al escarnio de quienes lo rodean.
La secuencia no solo evidenció la agresión física, sino también el componente psicológico: el ataque buscó degradar, ridiculizar y someter públicamente al hincha chileno, convirtiéndolo en blanco de la violencia colectiva, luego de que las fuerzas de seguridad liberaran las puertas de la cancha.
El contexto de la escena explica parte de la gravedad: durante la primera parte del segundo tiempo, la tribuna Pavoni Alta se convirtió en un verdadero foco de caos. Proyectiles, bengalas, piedras y butacas fueron arrojadas desde el sector visitante, mientras los barras locales reaccionaban de manera violenta.
La seguridad del estadio no logró contener los incidentes, y la situación escaló hasta el extremo de la humillación pública registrada en el video. La escena viralizada generó un repudio inmediato y mostró la falta de medidas preventivas eficaces para proteger a quienes asisten a los encuentros deportivos.
Las estremecedoras imágenes que se difundieron rápidamente en redes sociales provocaron indignación generalizada en todo el mundo. Lo que comenzó como un partido de fútbol terminó en un operativo policial de gran escala que dejó como saldo la detención de 350 simpatizantes chilenos. Además, el otro saldo lamentable es el de 19 heridos y uno grave, que lucha por su vida.
