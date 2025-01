"Soy millonario, hago lo que quiero", la frase que habría dicho Icardi en la mediación con Wanda Nara

Sin embargo, la panelista de LAM fue contundente al decir que "no se llegó a nada". La charla, que no duró más de media hora, tuvo momentos tensos, ya que, según Latorre, "Mauro no quería escuchar cuando Wanda hablaba y pedía que se calle".

Pero la sorpresa llegó cuando Yanina relató una frase inaudita que Mauro Icardi habría lanzado tras la reunión: "(Mauro) terminó gritando 'soy millonario, hago lo que quiero'". Este comentario llamó la atención, sumándose al clima de tensión que rodea al conflicto.

El panorama se complicó aún más después de que Ángel de Brito revelara nuevos chats entre los dos protagonistas. En ellos, Icardi le habría lanzado duras amenazas a Wanda, insinuando que se llevaría a las hijas de ambos a Turquía.

"Con las nenas cero mier... van a vivir conmigo, ¿o no te quedó claro? ¿O te vas a dar cuenta cuando te las saque?", escribió el futbolista, quien también arremetió contra su exesposa con comentarios despectivos sobre su participación en el programa Bake Off Famosos de Telefe.