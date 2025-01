Mauro Icardi le puso a la China Suárez el mismo apodo que usaba con Wanda Nara

Al parecer, el delantero del Galatasaray de Turquía se quedó sin creatividad y tuvo que utilizar el mismo apodo que le había puesto a su expareja con la China, que es su actual novia: "Luna llena", es la manera en que Icardi solía referirse a Wanda.

De hecho, en una vieja publicación con una foto de ambos, el futbolista había escrito: "Luna llena, siempre brillante, siempre hermosa". En tanto, en la actualidad publicó una historia donde se la ve a Eugenia, con la leyenda "mi luna llena" y el arroba a la actriz.

Por supuesto, este detalle no pasó inadvertido para los minuciosos y, en las últimas horas, se viralizó en redes sociales.

¿La China Suárez, embarazada?

En un nuevo capítulo de una novela que parece no tener fin, Yanina Latorre lanzó una noticia en sus redes sociales, sorprendiendo a todos: la China Suárez estaría embarazada de Mauro Icardi. Si bien aún no hay una confirmación oficial por parte de los protagonistas de la novedad, la panelista de LAM sostuvo: "Me acaban de confirmar el embarazo".

"El entorno del obstetra dice que ella está embarazada. ¡Dios! Sigo esperando que sea mentira. ¡Todos locos!", escribió la esposa de Diego Latorre en sus historias de Instagram. Cabe señalar que, desde el inicio de este fuerte conflicto, Yanina ha sido una de las portavoces más confiables, por lo que esta bomba que lanzó en la tarde de este miércoles cuenta con la credibilidad que le ha dado su trayectoria.

"A ver, yo entiendo la pelea, el despecho, lo tóxico... pero ¿un bebé? Es un ser humano, ¿ok?", agregó Yanina, furiosa y tan desconcertada como todos los internautas que advirtieron lo que está sucediendo gracias a sus historias.

El embarazo de Eugenia Suárez es un rumor de pasillo hace varias semanas: desde que la actriz se volvió a vincular con el futbolista del Galatasaray de Turquía se comenzó a hablar de que había un bebé en camino. De hecho, ha hecho mucho ruido en el público que ambos hayan ido tan rápido con su relación, lanzando múltiples publicaciones, en lo que se presume que se trata de una venganza hacia Wanda Nara.

En este sentido, Yanina Latorre disparó contra la nueva pareja: "¿En qué contexto alguien se separa, le pide a la mujer volver, se pelean, se meten demandas, el tipo se pone a convivir con la que fue su amante y a la semana la embaraza? Muy Netflix todo", lanzó.

