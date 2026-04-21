Spoiler: el temazo de Rosalía que ahora podés escuchar gratis y es clave en sus shows
La artista liberó en plataformas una canción que solo estaba en formato físico y que viene tocando en vivo desde el inicio de la gira en un momento clave del recital.
Rosalía volvió a estar en el centro de la conversación tras publicar LUX (Complete Works), la versión completa de su último álbum, que incluye canciones que hasta ahora solo estaban disponibles en formato físico. Pero hay un detalle que pasó más desapercibido y que abre otra lectura sobre cómo está manejando esta etapa.
Una de esas canciones “ocultas” es Focu’ ranni. Y lo llamativo no es solo que recién ahora llegó a plataformas, sino que la artista la viene interpretando en vivo desde el primer show de la gira. Es decir: hubo público que ya la escuchó en directo, pero no tenía forma de volver a oírla en streaming.
Lejos de ser un dato menor, esto sugiere una decisión pensada. Rosalía eligió no lanzar inicialmente el tema en plataformas, pero sí incluirlo dentro del recorrido del show en un lugar importante, generando una experiencia distinta para quienes asistieron a los recitales.
Recién con la salida de LUX (Complete Works), esa canción se integra oficialmente al universo digital del disco, quedando disponible para todos los oyentes.
La movida rompe con una lógica bastante instalada en la industria musical, donde primero se posicionan los temas en plataformas y luego se trasladan al vivo. En este caso, el camino fue inverso: el show funcionó como primer contacto con una canción inédita para la mayoría del público.
Por ahora, en Argentina todavía no hubo presentaciones de la gira, por lo que el fenómeno se mantiene lejano para el público local. Sin embargo, la discusión ya empezó en redes: ¿en qué momento del recital aparece Focu’ ranni y por qué Rosalía decidió guardarla tanto tiempo fuera del streaming? La respuesta, por ahora, solo la tienen quienes ya vieron el show en vivo.
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