Spoiler: el temazo de Rosalía que ahora podés escuchar gratis y es clave en sus shows

Por ahora, en Argentina todavía no hubo presentaciones de la gira, por lo que el fenómeno se mantiene lejano para el público local. Sin embargo, la discusión ya empezó en redes: ¿en qué momento del recital aparece Focu’ ranni y por qué Rosalía decidió guardarla tanto tiempo fuera del streaming? La respuesta, por ahora, solo la tienen quienes ya vieron el show en vivo.

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