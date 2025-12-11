Stefi Roitman reveló el pacto que hizo con Ricky Montaner para cuidar su relación
El matrimonio de artistas está radicado en los Estados Unidos pero los viajes por trabajo son frecuentes. Una regla de oro los mantiene unidos.
Stefi Roitman y Ricky Montaner adoptaron una regla de oro para su matrimonio que, según la actriz, cuida su relación aún cuando ambos tienen las agendas llenas de viajes por trabajo: se trata de un límite de tiempo separados.
"Lo amo. Él es todo. Pero él viaja mucho, yo viajo muchísimo también. Pero nosotros estipulamos un máximo de distancia, por el bien de la relación y de los individuos de la relación, que somos nosotros dos", contó esta semana la actriz en una entrevista vía Luzu.
Así, Stefi Roitman reveló que tiene un tope de "21 días de separación física" con Ricky Montaner, que les ayuda a poner las cosas en perspectiva y a mantener sus agendas laborales.
Entre bromas y declaraciones de amor (y teniendo en cuenta que hubo rumores de crisis entre ambos desde su casamiento, en enero de 2022), Stefi Roitman sabe que "a del día 22 empiezan los malentendidos" con Ricky Montaner, y la pareja alcanzó un acuerdo para evitar esos roces.
"Están cronometrados los días, hicimos mucha experiencia. A los 22 días empezás con los malentendidos, con los 'no me respondiste'", expresó la actriz entre risas, a lo que sus entrevistadores señalaron que es la cantidad perfecta de tiempo para formar un hábito.
El hijo de Ricardo Montaner se casó con la actriz el 8 de enero de 2022 en una ceremonia con cientos de invitados en Exaltación de la Cruz, en la provincia de Buenos Aires, pero actualmente están radicados en los Estados Unidos donde ambos mantienen a flote sus carreras artísticas.
Roitman describió su vínculo con Ricky Montaner como "la relación más preciosa del mundo", y como todas las cosas que valen la pena, también hace falta trabajarla para mantenerla sana.
En noviembre pasado la actriz e influencer compartió en redes sociales un posteo cargado de fotos y palabras de amor para su marido en el día en que cumplió 35 años, quizás para acallar los rumores de crisis, o para cumplir con la regla de oro de acortar la distancia.
"Vos me das besos y yo sonrío, quiero hoy y siempre devolverte todo el amor que me das. Amo celebrarte. Amo ser tu esposa. Siento un orgullo inexplicable por vos", aseguró.
