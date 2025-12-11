Stefi Roitman reveló el pacto que hizo con Ricky Montaner para cuidar su relación

stefi roitman ricky montaner.jpg

El hijo de Ricardo Montaner se casó con la actriz el 8 de enero de 2022 en una ceremonia con cientos de invitados en Exaltación de la Cruz, en la provincia de Buenos Aires, pero actualmente están radicados en los Estados Unidos donde ambos mantienen a flote sus carreras artísticas.

Roitman describió su vínculo con Ricky Montaner como "la relación más preciosa del mundo", y como todas las cosas que valen la pena, también hace falta trabajarla para mantenerla sana.

En noviembre pasado la actriz e influencer compartió en redes sociales un posteo cargado de fotos y palabras de amor para su marido en el día en que cumplió 35 años, quizás para acallar los rumores de crisis, o para cumplir con la regla de oro de acortar la distancia.

"Vos me das besos y yo sonrío, quiero hoy y siempre devolverte todo el amor que me das. Amo celebrarte. Amo ser tu esposa. Siento un orgullo inexplicable por vos", aseguró.