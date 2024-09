Sting vuelve a la Argentina en 2025

Según un comunicado de prensa, "Sting 3.0 es una oportunidad perfecta para revivir todos sus grandes éxitos como solista y con The Police". La última vez que Sting estuvo en Argentina fue en 2017, cuando presentó su álbum 54th & 9th en el Hipódromo de Palermo. Siete años después, el músico británico regresará para interpretar, por primera vez en Argentina, las canciones de The Bridge (2021), su decimoquinto álbum de estudio. Además, aprovechará la ocasión para presentar su más reciente material, I Wrote Your Name (Upon My Heart).