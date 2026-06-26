Susana Giménez prepara un especial con Lionel Messi y su familia: de qué se trata
La mítica conductora se encuentra en Miami y avanza un proyecto televisivo dedicado al entorno íntimo del capitán de la Selección Argentina.
Susana Giménez podría protagonizar uno de los grandes acontecimientos televisivos del año. La conductora se encuentra en Miami y avanza una serie de gestiones para concretar un programa especial dedicado a Lionel Messi y a su círculo más íntimo. La diva viajó a Estados Unidos en medio de la cobertura del Mundial 2026 y, además de sus compromisos vinculados a Telefe, se encuentra involucrada en un proyecto que buscará mostrar una faceta más cotidiana del capitán argentino.
Según trascendió en las últimas horas, las conversaciones para llevar adelante el envío se encuentran muy avanzadas. La periodista Maru Leone aseguró que la participación de Susana tendría un alto grado de certeza, aunque todavía restan algunos detalles para cerrar el acuerdo definitivo. El principal interrogante pasa por la presencia del propio Lionel Messi. La agenda del futbolista, atravesada por la competencia mundialista y las obligaciones deportivas, convierte cualquier encuentro en una verdadera odisea logística.
Ante ese panorama, la producción analiza distintas alternativas. Una de ellas contempla la participación de Antonela Roccuzzo junto a Thiago, Mateo y Ciro, mientras que otra posibilidad incluye testimonios de Jorge Messi y Celia Cuccittini, padres del campeón del mundo.
La intención sería construir un programa de tono intimista, alejado del reportaje deportivo tradicional y más cercano a la vida familiar del rosarino. El objetivo del canal es ofrecer un contenido singular y de gran repercusión, aprovechando la enorme expectativa que genera todo lo vinculado a Messi.
Paralelamente, Susana también se encuentra participando de algunas grabaciones relacionadas con la cobertura especial del Mundial que realiza Telefe desde Estados Unidos, lo que facilitó las conversaciones para este nuevo proyecto.
Dentro del canal consideran que la eventual realización del especial tendría un carácter casi ecuménico para la televisión argentina, al reunir a dos de las figuras más populares y convocantes del país.
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