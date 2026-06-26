Susana Giménez prepara un especial con Lionel Messi y su familia: de qué se trata

Susana Giménez podría protagonizar uno de los grandes acontecimientos televisivos del año. La conductora se encuentra en Miami y avanza una serie de gestiones para concretar un programa especial dedicado a Lionel Messi y a su círculo más íntimo. La diva viajó a Estados Unidos en medio de la cobertura del Mundial 2026 y, además de sus compromisos vinculados a Telefe, se encuentra involucrada en un proyecto que buscará mostrar una faceta más cotidiana del capitán argentino.