Fuerte revelación de Wanda Nara sobre la negativa de Icardi a gestionar el pasaporte de sus hijas

“Me dice ‘las únicas que no tienen pasaporte argentino son Francesca e Isabella porque él dice que no quiere que tengan documentación de un país de muertos de hambre’”, sostuvo la empresaria.

Además, remarcó que no comparte esa postura y explicó que ya inició las gestiones correspondientes para que las menores obtengan el documento argentino. “Les hice DNI argentino sola porque no necesité su firma, porque se negó por el mismo motivo”, detalló.

Tras conocerse esos mensajes, en el ciclo también analizaron la decisión de Wanda de avanzar con la documentación de sus hijas. Según se comentó en el debate, uno de los motivos sería evitar inconvenientes en futuros viajes internacionales, especialmente en los controles migratorios de Estados Unidos, donde las exigencias suelen variar para quienes llegan o parten con destino al continente europeo.