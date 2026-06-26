Claudia Villafañe reveló cómo es su vínculo con Lionel Messi y su entorno: qué dijo
Claudia Villafañe habló sobre la relación que mantiene con el capitán de la Selección Argentina y con su círculo íntimo, y recordó el momento en el que conoció a Antonela Roccuzzo.
La empresaria y ganadora de MasterChef Celebrity fue consultada sobre el contacto que conserva con la familia del capitán argentino y sorprendió al contar que el vínculo continúa vigente, aunque siempre desde un perfil bajo y lejos de la exposición pública.
Durante la charla, Villafañe reveló que saludó a Messi por su cumpleaños y que el futbolista le respondió de manera privada. Sin embargo, dejó en claro que prefiere mantener esas conversaciones en la intimidad.
Además, recordó cómo fue el primer encuentro con Antonela Roccuzzo durante la Copa del Mundo disputada en Sudáfrica, cuando Diego Maradona se encontraba al frente del seleccionado argentino. “Yo a Anto la conocí en el Mundial de Sudáfrica. Era muy chiquita, estaban de novios”.
La exesposa de Diego también explicó que, por una cuestión generacional, mantiene una relación más cercana con Celia Cuccittini, madre de Lionel Messi, aunque aseguró que suele conversar con las parejas de los futbolistas. “Yo tengo más afinidad, por edad, con Celia que, con las mujeres de los jugadores, pero igualmente charlo con ellas”.
Villafañe destacó además la buena relación que existe entre las familias y recordó distintos momentos compartidos a lo largo de los años. En ese sentido, mencionó que su nieto Benjamín Agüero pudo conocer de cerca al capitán argentino y convivir con el entorno del rosarino.
Las declaraciones volvieron a poner en evidencia el vínculo que la familia Maradona conserva con algunos integrantes de la Selección argentina, una relación que se fue construyendo a partir de los años en los que Diego estuvo ligado al equipo nacional.
Pese a la enorme exposición mediática que rodea a Lionel Messi y a su familia, Claudia Villafañe remarcó que el contacto existe, aunque siempre desde la discreción y el respeto mutuo, evitando hacer públicas conversaciones o situaciones de carácter privado.
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