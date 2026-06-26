Claudia Villafañe reveló cómo es su vínculo con Lionel Messi y su entorno: qué dijo

Las declaraciones volvieron a poner en evidencia el vínculo que la familia Maradona conserva con algunos integrantes de la Selección argentina, una relación que se fue construyendo a partir de los años en los que Diego estuvo ligado al equipo nacional.

Pese a la enorme exposición mediática que rodea a Lionel Messi y a su familia, Claudia Villafañe remarcó que el contacto existe, aunque siempre desde la discreción y el respeto mutuo, evitando hacer públicas conversaciones o situaciones de carácter privado.