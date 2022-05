Jorge Rial: "La ideología de Susana no me importa; me molesta el concepto de país de mierda, porque nos involucra a todos"

A mí la ideología de Susana no me importa. Todos sabemos de qué lado está. Sí me molesta el concepto de país de mierda porque nos involucra a todos. Un país de mierda está lleno de mierda.

Ella hizo toda su fortuna, legal y laburando acá y se ganó el cariño de la mayoría de la Argentina.

Cuando van a Punta del Este los millonarios no pagan una entrada. Se creen que porque son millonarios les tienen que regalar. La pueden preguntar a Antonio Gasalla y a los que hicieron temporada. No les va bien.

Se van a Uruguay con alegría porque es una manera de evadir impuestos. No quieren pagar el impuesto a la riqueza que pagaron algunos que no tienen ni el 10% que tiene ella.

Ahora me amenaza con un juicio. No tengo problemas. ¿Dónde va a ser el juicio? ¿En este país de mierda? ¿En tu país de adopción, Uurguay, donde son superiores a nosotros? ¿O en Miami?

Me dijo que me iba a sacar toda la plata. ¿Cómo a quién? ¿Cómo al padre Grassi? Lo bolsiquearon con el 0-600. Fue una investigación mía en la revista de Jorge Lanata. Nadie me puede contar la historia. Lo usaron de fronting y no le dieron ni el uno por ciento.

Tal vez me saques la plata como hicieron con un inválido. Usaron a un discapacitado para traer un Mercedes trucho. Se lo trajo Constancio Vigil padre. Tengo todo.

Primero lo escondió en la casa de Ovidio García, su ex productor, hasta que le dijo 'llevateló que vamos a ir en cana'. A ella no le importó y se lo llevó al campo. Yo estuve cuando llegó el juez. Yo vi el auto en el granero. En esa estancia los peones vivían en el stud de los caballos rodeados de mierda y los caballos estaban en la casa de huéspedes.

Si esa es la manera de sacar guita, nos encontraremos en Tribunales.

Insisto: Susana se transformó en una caricatura de sí misma.