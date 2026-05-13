Qué hace hoy Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez: el negocio que la alejó de la televisión

A diferencia de otras figuras vinculadas a familias famosas, la nieta de Susana eligió no explotar su apellido dentro de la televisión ni transformarse en una celebridad permanente. Sus apariciones públicas son esporádicas y generalmente vinculadas a eventos familiares o momentos puntuales junto a la diva. Con una estética marcada y un fuerte interés por el diseño y la moda sustentable, Lucía Celasco construyó un camino propio alejado del ruido del espectáculo y cada vez más enfocado en el mundo emprendedor.