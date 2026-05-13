Qué hace hoy Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez: el negocio que la alejó de la televisión
La joven eligió mantenerse lejos de los medios y construyó su propio camino dentro del mundo de la moda y el diseño sustentable.
Aunque podría haber seguido fácilmente el camino de la exposición mediática gracias a su apellido, Lucía Celasco tomó una decisión completamente distinta. La nieta de Susana Giménez apostó desde hace años por una vida mucho más reservada y enfocada en proyectos propios vinculados a la moda.
Lejos de los estudios de televisión y de las cámaras que acompañaron históricamente a su familia, Lucía logró abrirse paso como emprendedora dentro del universo fashion. Su principal proyecto es “The Vintage Hole”, un emprendimiento dedicado a la venta de ropa vintage y prendas de segunda mano seleccionadas.
La propuesta nació junto a un grupo de amigas y con el tiempo se convirtió en un negocio consolidado, ligado a la moda circular y al consumo sustentable, una tendencia que creció con fuerza en los últimos años. A través de redes sociales y ventas online, el proyecto logró sumar seguidores y posicionarse dentro de ese segmento.
Además de manejar su marca, Lucía también desarrolló trabajos como modelo y participó en campañas para distintas firmas de indumentaria. En redes suele compartir imágenes relacionadas con viajes, diseño, decoración y moda, manteniendo siempre un perfil bastante cuidado y lejos del escándalo mediático.
A diferencia de otras figuras vinculadas a familias famosas, la nieta de Susana eligió no explotar su apellido dentro de la televisión ni transformarse en una celebridad permanente. Sus apariciones públicas son esporádicas y generalmente vinculadas a eventos familiares o momentos puntuales junto a la diva. Con una estética marcada y un fuerte interés por el diseño y la moda sustentable, Lucía Celasco construyó un camino propio alejado del ruido del espectáculo y cada vez más enfocado en el mundo emprendedor.
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