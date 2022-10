Tamara Báez volvió a pedir por la aparición con vida de su perro Coco: "No sé dónde está"

A través de las historias de Instagram, la influencer explicó, durante la madrugada del feriado. “A Coco lo fui a buscar. Hice la autorización para sacarlo del country, llamé a guardia y me dijeron que no estaba en el Canil. No sé dónde está”, lanzó.

Luego, no quiso mencionar a L-Gante como el posible responsable de que no tuviera a su caniche, pero dejó un manto de sospecha sobre el creador de la Cumbia 420.

“No lo culpa a él ni a nadie. Es el perro de Jami y lo queremos con nosotras”, exigió.

Tamara Báez Instagram.jpg