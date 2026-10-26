Tamara Pettinato confirmó la internación de su hermano Felipe tras una recaída
La panelista explicó que la medida fue indicada por el equipo médico tratante, en medio del cumplimiento de su arresto domiciliario con tobillera electrónica.
La difícil situación de salud que atraviesa Felipe Pettinato sumó un nuevo capítulo en las últimas horas, luego de que su hermana, Tamara Pettinato, rompiera el silencio y confirmara públicamente que el joven debió ser internado tras sufrir una recaída en su cuadro clínico. La panelista detalló que la decisión de hospitalizarlo no respondió a una iniciativa familiar arbitraria, sino que fue una estricta recomendación sugerida por su psiquiatra y el equipo de profesionales que lo acompaña de manera sostenida en su tratamiento.
"Estaba viviendo conmigo hasta hace tres días y la verdad es que fuimos viendo cómo fue desmejorando", relató Tamara al referirse al proceso previo al ingreso al centro de salud, remarcando que su hermano nunca interrumpió el seguimiento médico pese a las complejidades del cuadro. La panelista reflexionó sobre la vulnerabilidad que implican las problemáticas de salud mental y adicciones, señalando que cualquier persona que transite por circunstancias similares se enfrenta a un escenario sumamente desgastante de sobrellevar tanto para el paciente como para su entorno más cercano.
El contexto judicial y el cumplimiento del arresto domiciliario
Además de referirse al aspecto sanitario, Tamara brindó precisiones sobre la actual situación legal que pesa sobre Felipe, quien se encuentra cumpliendo arresto domiciliario bajo la supervisión de una tobillera electrónica desde hace seis meses. Esta medida cautelar se originó a partir de una causa paralela que se desprendió del proceso judicial principal que afrontó por la muerte de su amigo y psiquiatra Melchor Rodrigo.
La internación había trascendido inicialmente a través de los programas de entretenimiento, donde se destacó el constante acompañamiento que la familia le brinda para intentar estabilizar su salud mental en medio de la presión mediática y judicial. Mientras permanece alojado en la clínica bajo supervisión especializada, su entorno busca priorizar su estabilidad clínica a la espera de una evolución favorable que le permita retomar las pautas de su tratamiento ambulatorio.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario