Tamara Pettinato confirmó la internación de su hermano Felipe tras una recaída

"Estaba viviendo conmigo hasta hace tres días y la verdad es que fuimos viendo cómo fue desmejorando", relató Tamara al referirse al proceso previo al ingreso al centro de salud, remarcando que su hermano nunca interrumpió el seguimiento médico pese a las complejidades del cuadro. La panelista reflexionó sobre la vulnerabilidad que implican las problemáticas de salud mental y adicciones, señalando que cualquier persona que transite por circunstancias similares se enfrenta a un escenario sumamente desgastante de sobrellevar tanto para el paciente como para su entorno más cercano.