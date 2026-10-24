Felipe Pettinato volvió a ser internado por un problema de salud y hay preocupación por su estado actual

La situación judicial de Felipe Pettinato

La nueva internación de Felipe Pettinato se produce mientras el hijo de Roberto Pettinato enfrenta un complejo panorama judicial. En una causa paralela, la Justicia ordenó su arresto domiciliario en el marco de una investigación por presuntas estafas reiteradas y falsificación de documentos privados.

El expediente está relacionado con la presunta utilización de recetas y sellos médicos pertenecientes a Melchor Rodrigo, el neurólogo y amigo de Pettinato que murió en 2022.

“Es una causa paralela a la muerte de Melchor Rodrigo. Le descubrieron 27 hechos de estafa reiterada y 28 hechos de falsificación de documentos privados en concurso real”, detallaron al explicar los cargos que forman parte de la investigación.

Según se investiga, Pettinato habría utilizado recetas y sellos del médico para conseguir psicofármacos en distintas farmacias. “Le robó al amigo recetas y sellos médicos, se hacía su propia receta y con eso iba a la farmacia y compraba fármacos”, señalaron al describir el mecanismo que se le atribuye.

Además, se indicó que Rodrigo no era oficialmente su médico de cabecera ni lo atendía regularmente como paciente al momento de los hechos investigados.

La condena que recibió el hijo de Roberto Pettinato

A este proceso se suma la condena de tres años de prisión en suspenso que recibió Felipe Pettinato por el incendio que provocó la muerte de Melchor Rodrigo y en el marco de una causa por abuso sexual simple.

Una eventual nueva condena podría tener consecuencias sobre la pena que actualmente cumple en suspenso. En ese escenario, la situación judicial del mediático podría agravarse.

En relación con la modalidad de detención, se informó que el arresto domiciliario contemplaría la posibilidad de salir de su vivienda para continuar tratamientos vinculados con sus adicciones.

Mientras tanto, tras conocerse su nueva internación en un hospital público, todavía no trascendieron detalles precisos sobre su evolución ni sobre las circunstancias que motivaron su ingreso.